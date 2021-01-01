شقيقة الرئيس الأمريكي تصف العائلة في كتاب "مذكرات نشأة بايدن"



شقيقة الرئيس الأمريكي شقيقة الرئيس الأمريكي



أصدرت فاليري بايدن أوينز ، شقيقة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، مذكرات الأسبوع الماضي تتناول عددًا من القضايا المتعلقة بأسرة بايدن، بما في ذلك انتخابات 2020 ، وابن الرئيس هانتر والرئيس السابق دونالد ترامب.



تستند المذكرات ، التي تتتحدث عن نشأة بايدن، Growing Up Biden ، إلى مئات المقالات القصيرة والقصص التي كتبتها أوينز طوال حياتها أثناء نشأتها مع بايدن ، وعملهما معا في السياسة ومواجهة الشدائد معًا.



قالت أوينز خلال حدث افتراضي للترويج عن الكتاب: "كان الخيط الذي جمع نسيج الأسرة معًا هو الالتزام والولاء والحب ، ثم حسرة وخيبة أمل وخسارة".

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ذكرت أوينز إنها و بايدن يثقان ببعضهما البعض بشكل ضمني، وقد أخبرها في كثير من الأحيان أنه يمكنها التحدث معه بصراحة حول أي موضوع ، بما في ذلك السياسة.وقالت خلال الحدث الذي نظمته جامعة جورج واشنطن : "عندما تحب شخصًا ما ، فهذا لا يعني أن تتدحرج عليه" .وأضافت "عندما تحب شخصًا ما وتعرف أنه جيد ، فأنت تتوقع أن يكون أفضل ما يمكن أن يكون عليه ، وكنت أتوقع دائمًا أن يكون جو بايدن أفضل ما يمكن أن يكون عليه ".تصف أوينز في الكتاب العديد من الأحداث والقضايا - مثل فقدان بايدن زوجته الأولى نيليا وابنته الصغيرة نعومي في حادث سيارة في عام 1972 ، وصعوده في السياسة والجدل المتعلق بابنه هانتر.وقالت لشبكة سي بي إس نيوز: " السباق الوحيد الذي لم أكن متحمسة لانخراط جو فيه هو رئاسة بايدن 2020 لأنني توقعت ... أن يكون ذلك قبيحًا ولئيمًا ، وسيكون هجومًا على أخي" .وتابعت "لقد افترضت منذ البداية أن الرئيس السابق والوفد المرافق له سوف يهاجمون أخي ويهاجمون عائلتي".ووفقًا لمقتطف من الكتاب الذي نشرته شركة أكسيوس، "تعرضت نيليا لحادث من قبل سيارة ذات ثمانية عشر عجلة بينما كانت تعبر الطريق السريع المكون من حارتين".كانت الشاحنة تنطلق من تل شديد الانحدار ، وكان تصادمًا هائلاً . وعلى ما يبدو ، كانت السيارة في الهواء على ارتفاع 150 قدماً ، واصطدمت بثلاثة أشجار وانقلبت. وأصيب الأولاد بجروح بالغة".قالت أوينز ، إحدى مستشاري حملة بايدن منذ فترة طويلة ، لصحيفة يو إس إيه توداي إنها والرئيس يتحدثان عدة مرات كل أسبوع وتسعى إلى توفير الراحة له من مهامه كرئيس.وأ ردفت للصحيفة "عندما يتصل ، لا أتحدث عما حدث مع [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين اليوم. نتحدث عن الأسرة. إنها فترة راحة ... لا نتحدث عن أي شيء ، وفي الحديث عن لا شيء ، نتحدث عن كل شيء. لست مضطرًا لقول الكثير ، لأننا نفهم بعضنا البعض".تابعت أوينز أيضًا إن أحد أصعب أجزاء المذكرات كان "الكشف عن نقاط ضعف الأسرة والإدمان" في إشارة إلى هانتر بايدن ، الذي عانى من الإدمان وهو هدف جمهوري متكرر خلال الفترة التي قضاها في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.ذكرت الأخت، لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي أن التحقيق الفيدرالي في ممارسات هانتر بايدن التجارية أوسع مما كان يعتقد في السابق.وقالت لصحيفة يو إس إيه توداي: "سار هانتر في الجحيم. لم يستيقظ ويطلب العون".وأضافت أوينز أن آل بايدن مستعدون لاحتمال مزيد من التدقيق في اعمال نجل الرئيس البالغ من العمر 52 عامًا إذا ما سيطر الجمهوريون على الكونجرس هذا الخريف.كان الابن الأول للرئيس ، بو ، قد رحل عن منصبه كمدعي عام لولاية ديلاوير عندما توفي بسبب السرطان في عام 2015.ذكرت أوينز: "لا أعرف ما الذي يمكن أن يكون أسوأ من وفاة بو بسبب الورم الدبقي عندما كان يبلغ من العمر 46 عامًا. لا أعرف ما الذي يمكن أن يكون أسوأ ".