مواصفات و سعر الجهاز اللوحي Vivo Pad



Vivo Pad Vivo Pad

بعد سلسلة طويلة، من التسريبات والشائعات، أعلنت اليوم، شركة فيفو، عن الجهاز اللوحي، Vivo Pad، ليكون بذلك، أول جهاز لوحي، من الشركة الصينية، وسينافس في سوق، الأجهزة اللوحية المتوسطة، حيث يصل، بمواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، معالج قوي، يدعم 5G، وشاشة كبيرة، بحواف نحيفة جدا، وتدعم معدل تحديث عال، وHDR10، بالإضافة إلى، كاميرات خلفية، تدعم تصوير فيديو، بجودة 4K، وبطارية ضخمة، تدعم شحنا سريعا، بقوة 44 واط، وكل هذا وأكثر، بسعر يبدأ من، 390 دولارا، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Vivo Pad.



مواصفات الجهاز اللوحي فيفو باد

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان عن، هذا الجهاز اللوحي، يوم 11 أبريل، وتم إطلاقه، في الأسواق الصينية، وبعض الأسواق الآسيوية، يوم 15 أبريل، على أن يتم، إطلاقه في جميع دول العالم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



أبعاد الجهاز: ارتفاع الجهاز اللوحي، Vivo Pad، يبلغ 253.2 ملم، وعرضه 164.7 ملم، وسمكه نحيف جدا، يبلغ 6.6 ملم، ووزنه يبلغ 489 ملم.

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الشبكة: على الرغم من، أن هذا الجهاز، يصل بمعالج يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، إلا أنه، لا يدعم، تركيب شرائح اتصال، وشبكة الاتصال، التي يدعمها، هي Wi-Fi 6 (ac).الشاشة: الجهاز اللوحي، الجديد من فيفو، يتوفر مع، شاشة IPS LCD، بحجم 11.0 بوصة، وبدقة 2560×1600 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما أنها، تدعم HDR10، وDolby Vision، وتحتوي على، ثقب كاميرا سيلفي، في المنتصف.الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية، لجهاز Vivo Pad، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تسجيل فيديوهات، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وبجانب الكاميرا الأمامية، يوجد مستشعر ثلاثي الأبعاد، ToF.الكاميرات الخلفية: يحتوي هذا الجهاز اللوحي، على كاميراتين، في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، والكاميرات الخلفية، تدعم تسجيل الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية HDR، وpanorama.المعالج: وبخصوص معالج التشغيل، فهذا الجهاز، يضم معالجا ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 870 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، والمكون من، نواة Kryo 585، بسرعة 3.2 جيجا هرتز، و3 أنوية Kryo 585، بسرعة 2.42 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 585، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، أما بخصوص، معالج الرسوميات، فجهاز Vivo Pad، يضم وحدة معالجة GPU، من فئة، Adreno 650الذاكرة: الجهاز اللوحي، Vivo Pad، يتوفر بذاكرة تخزين داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.نظام التشغيل: جهاز فيفو باد، يعمل بواجهة المستخدم، OriginOS HD، المصممة خصيصا، للأجهزة اللوحية، من فيفو، والتي تستند على، نظام Android 12.البطارية: بطارية هذا الجهاز، تأتي بسعة، 8040 ملي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع، بقوة 44 واط، مع دعم، تقنية الشحن العكسي، علما بأن، منفذ شحن البطارية، يأتي من فئة، USB Type?C 3.1.مميزات Vivo Padيدعم القلم المغناطيسي، Stylus، ويتم شراؤه، بشكل منفصل، بسعر يبلغ حوالي، 55 دولارا، ويدعم أيضا، تركيب لوحة مفاتيح، ليصبح مثل، جهاز الكمبيوتر المحمول، ولوحة المفاتيح، تكلف حوالي 94 دولارا.الكاميرات الخلفية، والأمامية، جيدة للغاية، مقارنة بجهاز لوحي، يركز على، تشغيل الألعاب، بأفضل أداء ممكن، مما يجعله، مميزا عن، الأجهزة اللوحية المنافسة، من الشركات الأخرى.معالج التشغيل، قوي جدا، ويعتبر أقوى من، معالجات الأجهزة المنافسة، في هذه الفئة السعرية، حيث يقدم أداء، ممتازا جدا، في تشغيل الألعاب، بأعلى معدل فريمات، وإجراء المهام المستحيلة، كما لو أنك، تستخدم جهاز كمبيوتر محمولا.يدعم خاصية NFC، التي تساعد على، إقران هاتف فيفو الخاص بك، بجهاز Vivo Pad، وبذلك فإنك، ستعكس شاشة الهاتف، على الجهاز اللوحي، وستتمكن من، التحكم تطبيقات الهاتف، ونقل الملفات بسهولة، بين الجهازين.سعة البطارية كبيرة، ويمكنها تشغيل الجهاز اللوحي، لمدة تتخطى، الـ16 ساعة، من الاستخدام المتواصل، ويمكن شحنها، في أقل من ساعتين، بفضل تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 44 واط.يعمل بأحدث، نظام تشغيل، من جوجل، وأحدث واجهة مستخدم، من فيفو، وبذلك فإن الجهاز اللوحي، سيصل بجميع المميزات الجديدة.الجهاز اللوحي، Vivo Pad، يدعم اتصال Wi-Fi 6 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.2، ويدعم أيضا، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS، مع دعم، مستشعرات التسارع، والدوران، والتقارب، والبوصلة.الذاكرة العشوائية كبيرة جدا، وتساعد المعالج، على تقديم أفضل أداء، ممكن أثناء اللعب، ومع ذلك، يمكن زيادتها، بمقدار 5 جيجا رام، بالاعتماد على، المساحة التخزينية، ليصبح المجموع الكلي، 13 جيجا رام، وهذا سيجعل أداء الجهاز أقوى.يدعم مكبرات صوت رباعية، من نوع ستريو، ومكبرات الصوت، تدعم Dolby Atmos، لتجربة وسائط متعددة ممتازة.سمك الجهاز نحيف جدا، كما أنه مصنوع، من الألومنيوم المستخدم، في صناعة الطائرات، والذي يجعل من الصعب، خدشه أو اتساخه.عيوب الجهاز اللوحيلا يدعم، تركيب شريحة اتصال، SIM، والجهاز اللوحي Vivo Pad، يمكنه الاتصال بالإنترنت، عبر شبكات Wi-Fi فقط.لا يتضمن، منفذا لسماعات الأذن 3.5 ملم، وأيضا لا يدعم، الراديو FM.يفتقر إلى، مستشعر بصمة، لفتح القفل، عن طريق أصابع اليد، ويدعم فقط، فتح القفل، عن طريق الوجه، أو النمط، أو كلمة المرور.لا يدعم، تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، لزيادة المساحة التخزينية، ولكن هذا طبيعي، نظرا لوجود، إصدار تخزين، بسعة 256 جيجا بايت، وهذه السعة كافية، لتنزيل جميع الألعاب، والتطبيقات، التي يحتاجها المستخدمون.سعر الجهاز اللوحي Vivo Padسعر الجهاز اللوحي Vivo Pad، يبدأ من، 390 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويصل إلى، 470 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.