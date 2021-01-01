مواصفات وسعره هاتف سامسونج جالاكسي A23 الجديدفي مصر



جالاكسي A23 جالاكسي A23

يتسائل الكثيرون عن مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A23 الجديد كليًا، والذي بدأ بيعه في السوق المصري قبل عدة أيام، إذ يبحثون عن سعره أيضًا.



وفي هذا الإطار، يستعرض موقع “يلا بيزنس” مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A23 الجديد في الأسواق المصرية.



مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A23 الجديد

يزن الهاتف 195 جرام، فيما تشمل أبعاده الآتي: 164.5×76.9×8.4 مم، كما أنه يدعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ذاكرة خارجي.

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الشاشةيحتوي الهاتف على شاشة من نوع PLS LCD بحجم 6.6 بوصة بدقة 1080×2408 بيكسل وبجودة FHD+ .كما تأتي بكثافة بيكسلات 400 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 وسطوع يصل الى 90 هيرتز.بالإضافة إلى ذلك فإن الشاشة مزوجة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس.المعالجبالنسبة للمعالج فيعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Kryo 265 Gold بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر.أما المعالج الرسومي فهو Adreno 610.أيضًا يحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية من نوع eMMC 5.1 والرامات من نوع LPDDR4Xكما يحتوي مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام.الكاميراعلاوة على ذلك فإن الهاتف يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080.كما يحتوي كاميرا خلفية رباعية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سامسونج JN1 بها مثبت بصري.أما الكاميرا الثانية فهي 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية 123 درجة.وكذلك فإن الكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو، والرابعة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي للعزل.البطاريةيحتوي الهاتف على بطارية من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.كما يتوفر الهاتف بألوان الأسود، الأبيض، الأزرق والذهبي.السعرويتم بيع الهاتف بشكل رسمي في السوق المصري للنسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 5400 جنية مصري.كما تُباع النسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 5750 جنية مصري.