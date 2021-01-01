تخطط Meta لإطلاق أول نظارات واقع معزز خاصة بها بحلول عام 2024

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صورة الخبر: Meta
Meta

تحاول Meta، الشركة الأم المنشأة لفيسبوك، اقتحام سوق الأجهزة، ولكنها لم تحقق أي نجاح كبير حتى الآن باستثناء نظارات الواقع الافتراضي Oculus VR.

والآن، يقال إن الشركة تطور نظارات واقع معزز جديدة تحت اسم Project Nazare. ووفقًا للتقرير، تهدف Meta إلى إطلاق المنتج بحلول عام 2024، وستتوفر الإصدارات الأكثر تطورًا في عامي 2026 و 2028.

ويكشف التقرير الصادر عن The Verge أيضًا أن الشركة استثمرت مليارات الدولارات في تطوير نظارات الواقع المعزز الجديدة هذه، والتي تعد جزءًا من رؤية مارك زوكربيرغ لـ Metaverse.

من المتوقع أيضًا أن يكون سعر النظارة أعلى من سعر Oculus Quest 2 VR المتوفرة حاليًا بسعر 299 دولارًا، وهذا على الأرجح بسبب زيادة أسعار المواد المستخدمة في صنع نظارات الواقع المعزز.

ولتقديم تجربة واقع معزز حقيقية، ستأتي النظارة مزودة بكاميرات تتبع العين مع أدلة موجية مخصصة وأجهزة عرض microLED، والتي يبدو أنها تكلف آلاف الدولارات.

ووفقًا للتقرير، سوف تزن النظارة حوالي 100 جرام، أي حوالي أربعة أضعاف الزجاج العادي، وسيكون لها إطارات سوداء سميكة. كما من الواضح أن عمر البطارية سيصل إلى 4 ساعات فقط وسيتم شحنها بواسطة قرص لاسلكي مضمن يمكن وضعه في الجيب.

المصدر: بوابه المتميز

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