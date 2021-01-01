تخطط Meta لإطلاق أول نظارات واقع معزز خاصة بها بحلول عام 2024

تحاول Meta، الشركة الأم المنشأة لفيسبوك، اقتحام سوق الأجهزة، ولكنها لم تحقق أي نجاح كبير حتى الآن باستثناء نظارات الواقع الافتراضي Oculus VR.
والآن، يقال إن الشركة تطور نظارات واقع معزز جديدة تحت اسم Project Nazare. ووفقًا للتقرير، تهدف Meta إلى إطلاق المنتج بحلول عام 2024، وستتوفر الإصدارات الأكثر تطورًا في عامي 2026 و 2028.
ويكشف التقرير الصادر عن The Verge أيضًا أن الشركة استثمرت مليارات الدولارات في تطوير نظارات الواقع المعزز الجديدة هذه، والتي تعد جزءًا من رؤية مارك زوكربيرغ لـ Metaverse.
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