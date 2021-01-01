بشاشة خارجية للأسواق Asus تطلق جهاز ZenBook 14X Space

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صورة الخبر: ZenBook 14X
ZenBook 14X

أطلقت Asus مؤخراً جهاز الحاسب المحمول ZenBook 14X Space للأسواق، والذي يأتي بشاشة OLED، ويضم شاشة خارجية، ويتوفر بسعر يبدأ من 1999 دولار.

قدمت Asus جهاز Asus ZenBook 14X Space للمرة الأولى خلال فعاليات CES السابقة، واليوم ينطلق الجهاز للأسواق بشاشة OLED، والجيل 12 من معالجات إنتل.

يأتي حهاز ZenBook 14X Space بمعالج Core i9-12900H، مع كرت شاشة مدمج Iris Xe، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام.

ويضم الجهاز شاشة OLED بحجم 14 إنش، بأبعاد 16:10، ومعدل تحديث 90Hz، كما يأتي الجهاز بشاشة OLED صغيرة في الغطاء الخارجية بحجم 3.5 إنش، حيث تعمل الشاشة على عرض الإشعارات، والرسوم المتحركة، وحالة البطارية، إلى جانب التوقيت والتاريخ.

كما يأتي 14X Spaceبتصميم مقاوم للإهتزازات ومقاوم لإرتفاع أو إنخفاض درجات الحرارة مع معايير SMC-S-016A، أيضاً لا يتضمن الجهاز لوحة أرقام، إلا أن Asus تدعم وضع لوحة أرقام على لوحة التتبع المزودة بإضاءة LED.

أيضاً يضم زر التشغيل الرئيسي تقنية إستشعار البصمة مدمجة، كما يأتي ZenBook 14X بعدد 4 من منافذ USB-C، ومنفذ USB 3.2 Gen2 Type-A، ومنفذ HDMI 2.0، ويتوفر الجهاز الآن بسعر يبدأ من 1999 دولار

المصدر: بوابه المتميز

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