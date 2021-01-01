تخطط ابل لجلب كاميرة telephoto جديدة في سلسلة iPhone 15

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أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لدعم سلسلة iPhone 15 العام المقبل بكاميرة telephoto جديدة.



أشار أحد موردي ابل في كوريا الجنوبية إلى أن شركة ابل قد عقدت صفقة جديدة لتوريد وحدات OIS وتكوينات الضبط التلقائي جديدة.



ولقد أكد التقرير على أن شركة “Jahwa” المصنعة لوحدات OIS بدأت إستثمار بقيمة 155 مليون دولار لتشييد منشأة صناعية جديدة، ومن المتوقع أن الشركة تستعد لبدء خطوط إنتاج لتلبية إحتياجات ابل بشكل خاص.

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أيضاً يؤكد التقرير على أن شركة ابل قد بدأت بالفعل التعاون مع الشركة المصنعة لوحدات OIS وهي شركة “Jahwa” وهي الشركة الموردة أيضاً للعملاق الكوري سامسونج.ويوضح التقرير أن التكوينات الجديدة المطلوبة من ابل لكاميرة telephoto جديدة تقدم في سلسلة هواتف iPhone 15 العام المقبل، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاتي من 2023، لذا نترقب تفاصيل جديدة حول كاميرة telephoto الجديدة من ابل والتي من المتوقع أن تدعم تكبير أكثر كفاءة.