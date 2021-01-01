تخطط ابل لجلب كاميرة telephoto جديدة في سلسلة iPhone 15

أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لدعم سلسلة iPhone 15 العام المقبل بكاميرة telephoto جديدة.
أشار أحد موردي ابل في كوريا الجنوبية إلى أن شركة ابل قد عقدت صفقة جديدة لتوريد وحدات OIS وتكوينات الضبط التلقائي جديدة.
ولقد أكد التقرير على أن شركة “Jahwa” المصنعة لوحدات OIS بدأت إستثمار بقيمة 155 مليون دولار لتشييد منشأة صناعية جديدة، ومن المتوقع أن الشركة تستعد لبدء خطوط إنتاج لتلبية إحتياجات ابل بشكل خاص.
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