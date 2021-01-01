معظم الهاكرز الروس يؤيدون بوتين

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحدث مؤسس اتحاد الهاكرز الروس Killnet عن موقفه من السياسة التي يمارسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه لا يريد الانتقال إلى المعارضة.

وقال Killnet إن رفاهية سكان البلاد من أولوياته وأنصاره، مشيرا إلى أن كل دولة يمكن أن تواجه مشاكل في مرحلة ما.

وأضاف قائلا:" يوجد في كل دولة فقير وغني، جائع وشبعان، مريض وسليم. لكني لا أريد الانتقال إلى المعارضة للرئيس فلاديمير بوتين وإننا لسنا ضده، علما أن هناك من يضغط على روسيا لتتخذ موقفا مضادا للائتلاف العالمي. أما نحن فإننا بدورنا لا نعرقله ونحاول مساعدته في الجبهة الإعلامية. جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لموقع "لينتا. رو".

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن الفضاء السيبراني شهد في الآونة الأخيرة مواجهة بين مجموعات الهاكرز على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وقد أعلن ما يزيد عن 60 مجموعة من الهاكرز عن دعمهم لموسكو أو كييف وبدأوا يخترقون بوابات مصرفية ومواقع تابعة للمؤسسات الحكومية والمراسلات الداخلية لجانب واحد لمصلحة آخر.

المصدر: روسيا اليوم

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