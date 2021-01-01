بالفيديو : سوني قد تؤجل إطلاق خوذتها الجديدة للواقع الافتراضي

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن سوني قد تؤجل إطلاق خوذتها الجديدة للواقع الافتراضي التي ينتظرها عشاق ألعاب الفيديو.
وتبعا للمحلل الشهير ومؤسس شركتي Display Supply Chain Consultants و DisplaySearch، روسس يونغ، فإن سوني قد تتاخر في إطلاق خوذ PlayStation VR2 الجديدة حتى العام المقبل، وهذا الأمر قد يؤثر على مبيعاتها لهذا النوع من التقنيات هذا العام.
ويتوقع يونغ أن مبيعات خوذ الواقع الافتراضي ستنمو العام الجاري رغم تأخير شركتي سوني وآبل بإطلاق تقنياتهما الجديدة في هذا المجال، وقد تصل أعداد الخوذ المباعة هذه السنة إلى 15 مليون قطعة.
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