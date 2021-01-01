بالفيديو : سوني قد تؤجل إطلاق خوذتها الجديدة للواقع الافتراضي

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صورة الخبر: الواقع الافتراضي
الواقع الافتراضي

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن سوني قد تؤجل إطلاق خوذتها الجديدة للواقع الافتراضي التي ينتظرها عشاق ألعاب الفيديو.

وتبعا للمحلل الشهير ومؤسس شركتي Display Supply Chain Consultants و DisplaySearch، روسس يونغ، فإن سوني قد تتاخر في إطلاق خوذ PlayStation VR2 الجديدة حتى العام المقبل، وهذا الأمر قد يؤثر على مبيعاتها لهذا النوع من التقنيات هذا العام.

ويتوقع يونغ أن مبيعات خوذ الواقع الافتراضي ستنمو العام الجاري رغم تأخير شركتي سوني وآبل بإطلاق تقنياتهما الجديدة في هذا المجال، وقد تصل أعداد الخوذ المباعة هذه السنة إلى 15 مليون قطعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخوذة الجديدة التي كشفت عنها سوني مطلع العام الجاري جاءت كنسخة معدلة عن خوذ PlayStation VR التي أطلقت عام 2016، لكنها حصلت على دقة عرض أكبر بفضل شاشتي عرض OLED HDR بدقة (2040/2000) بيكسل، واللتين تعملان بتردد 90-120 هيرتزا، وتوفران مجال رؤية بزاوية 110 درجات.

كما حصلت PlayStation VR2 على قبضات تحكم مميزة التصميم مجهزة بمفاتيح وأجهزة اهتزاز تمنح المستخدم احساسا تفاعليا ممتازا أثناء اللعب، وعلى كاميرات خاصة تتبع حركات أعين المستخدم لتسريع التفاعل مع الألعاب.

المصدر: روسيا اليوم

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