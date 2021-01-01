تختبر روسيا سفينة صاروخية جديدة طورتها لأسطول المحيط الهادى

آخر الأخبارعلم وتقنية › تختبر روسيا سفينة صاروخية جديدة طورتها لأسطول المحيط الهادى

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة أخرى من الاختبارات التى تجرى لسفينة صاروخية جديدة مطورة لصالح أسطول المحيط الهادى وفقا لتقرير RT.

وقال بيان صادر عن الخدمة "غادرت سفينة ريزكى الصاروخية الجديدة القاعدة التابعة لمصنع آمور الروسي فى فلاديفوستوك، واتجهت نحو البحر لتخضع للمرحلة الأولى من اختبارت الحركة.

وفى غضون أيام قليلة سيتحقق الفريق المكلف وطاقم السفينة من آلية عمل معدات الملاحة ومحطات الطاقة الموجودة فيها، وسيقيمون قدرات السفينة على المناورة والعمل في المياه، كما سيتم التحقق من آلية عمل المعدات الموجودة في السفينة بالكامل، ومطابقة هذا الأداء مع المواصفات التى ذكرت فى ملفات تصنيعها".

و"ريزكى" هى رابع سفينة حربية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380 لصالح أسطول المحيط الهادئ فى جيشها، وبدأ العمل بتصنيع السفينة عام 2016، ومن المخطط أن تسلم لسلاح البحرية الروسى قبل موعد الاحتفال بعيد النصر فى البلاد هذا العام.

وتطور روسيا فى إطار المشروع رقم 20380 سفنا حربية يبلغ طول كل واحدة منها 100م، ومقدار إزاحتها يعادل 2220 طنا، ويمكن لهذه السفن الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تختبر روسيا سفينة صاروخية جديدة طورتها لأسطول المحيط الهادى

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41734

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager