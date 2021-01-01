تختبر روسيا سفينة صاروخية جديدة طورتها لأسطول المحيط الهادى

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء مرحلة أخرى من الاختبارات التى تجرى لسفينة صاروخية جديدة مطورة لصالح أسطول المحيط الهادى وفقا لتقرير RT.
وقال بيان صادر عن الخدمة "غادرت سفينة ريزكى الصاروخية الجديدة القاعدة التابعة لمصنع آمور الروسي فى فلاديفوستوك، واتجهت نحو البحر لتخضع للمرحلة الأولى من اختبارت الحركة.
وفى غضون أيام قليلة سيتحقق الفريق المكلف وطاقم السفينة من آلية عمل معدات الملاحة ومحطات الطاقة الموجودة فيها، وسيقيمون قدرات السفينة على المناورة والعمل في المياه، كما سيتم التحقق من آلية عمل المعدات الموجودة في السفينة بالكامل، ومطابقة هذا الأداء مع المواصفات التى ذكرت فى ملفات تصنيعها".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!