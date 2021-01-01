أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

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أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع “إبريل/ يونيه” 2022.

أسعار البنزين والسولار
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:

7.50 جنيه للتر بنزين 80

8,75 جنيه للتر البنزين 92

9,75 جنيه للتر بنزين 95

كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

شائعة خفض أسعار البنزين
يذكر أن بعض المواقع نشرت أخبار بخفض أسعار البنزين، فجر اليوم، وتداولته منصات التواصل الاجتماعي وهو ما نفاه نص قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية الصادر اليوم بتاريخ 15 إبريل 2022 والمنشور بالجريدة الرسمية.

المصدر: Egypt automotive

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