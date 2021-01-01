أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع “إبريل/ يونيه” 2022.
أسعار البنزين والسولار
وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:
7.50 جنيه للتر بنزين 80
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