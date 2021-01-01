فورمولا 1 تخطط للذهاب إلى جنوب إفريقيا و لاس فيجاس

آخر الأخبارأخبار السيارات › فورمولا 1 تخطط للذهاب إلى جنوب إفريقيا و لاس فيجاس

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تخطط فورمولا 1 Formula 1 للذهاب إلى السباقات في جنوب إفريقيا لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا.

منذ توليها الرياضة في عام 2017 ، اتخذت ليبرتي ميديا ??خطوات مهمة لإعادة تشكيل تقويم الفورمولا 1 ، حيث قدمت جائزة كبرى جديدة في قطر والمملكة العربية السعودية وميامي ، وكما أُعلن في مارس ، لاس فيجاس .

لكنهم كانوا حريصين أيضًا على إعادة حلبات السباق الكلاسيكية مثل Paul Ricard في فرنسا و Zandvoort في هولندا ، ويبدو أنهم سيستمرون في هذا الاتجاه مع تقرير The Race بأن المشروع التالي لرؤساء F1 هو إضافة حدث في إفريقيا ، مع مسار Kyalami ، الذي يقع شمال جوهانسبرج ، الوجهة الأكثر ترجيحًا.

من جهة أخرى سيكون للفورمولا 1 سباق ثالث في الولايات المتحدة اعتبارًا من العام المقبل بعد تأمين صفقة لسباق الجائزة الكبرى في لاس فيغاس.

تنضم لاس فيجاس إلى سباق الجائزة الكبرى الأمريكي لـ فورمولا 1 في أوستن ، تكساس ، وحدث ميامي الجديد ، الذي سيبدأ عرضه في مايو من هذا العام.

وجاء في بيان صادر عن فورمولا 1 أن المضمار “سيكتسح بعضًا من أشهر المعالم السياحية والفنادق والكازينوهات في العالم”.

قال F1 أن السباق سيكون بطول 50 لفة وأن الحلبة ستحتوي على “ثلاثة مسارات مستقيمة رئيسية و 14 زاوية ، بما في ذلك تسلسل الانعطاف عالي السرعة وقسم منعطف واحد”.

المصدر: Nile Motors

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فورمولا 1 تخطط للذهاب إلى جنوب إفريقيا و لاس فيجاس

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62313

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager