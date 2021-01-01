فورمولا 1 تخطط للذهاب إلى جنوب إفريقيا و لاس فيجاس

تخطط فورمولا 1 Formula 1 للذهاب إلى السباقات في جنوب إفريقيا لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا.
منذ توليها الرياضة في عام 2017 ، اتخذت ليبرتي ميديا ??خطوات مهمة لإعادة تشكيل تقويم الفورمولا 1 ، حيث قدمت جائزة كبرى جديدة في قطر والمملكة العربية السعودية وميامي ، وكما أُعلن في مارس ، لاس فيجاس .
لكنهم كانوا حريصين أيضًا على إعادة حلبات السباق الكلاسيكية مثل Paul Ricard في فرنسا و Zandvoort في هولندا ، ويبدو أنهم سيستمرون في هذا الاتجاه مع تقرير The Race بأن المشروع التالي لرؤساء F1 هو إضافة حدث في إفريقيا ، مع مسار Kyalami ، الذي يقع شمال جوهانسبرج ، الوجهة الأكثر ترجيحًا.
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