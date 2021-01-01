هل تكون بداية نهاية الاعتماد على الصين؟ «آبل» تقرر تصنيع iPhone 13 في الهند..



iPhone 13 iPhone 13

تعتبر الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وتعمل أبل على تحويل إنتاج أيفون من الصين إلى الهند، وتخطط أيضًا لتجميع أجهزة iPad فيها.



ووفقًا لفوربس فقد دفعت سياسة التعامل الصارمة مع جائحة كورونا الشركات العالمية مثل أبل لتصنيع iPhone 13 في الهند، حيث تحاول شركة التكنولوجيا الأميركية تقليل الاعتماد على الصين.



وتعمل أبل أيضًا على تنويع إنتاجها بعيدًا عن الصين لتجنب النزاعات التجارية والمجاعة، ويمكن أن يساعد الإنتاج الهندي شركة أبل على مواجهة الاضطرابات المؤقتة في المصانع الصينية وMacBook في فيتنام.

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ويأتي التوسع على الرغم من مشاكل العمل في الهند، حيث اندلعت أعمال شغب في مصنع iPhone التابع لشركة ويسترون في منطقة ناراسابورا الصناعية في أواخر عام 2020 حيث اشتكى العمال من عدم دفع الأجور وساعات العمل الزائدة وظروف العمل الصعبة.ويتم إنتاج الهاتف حالياً في مصنع محلي تابع لشركة فوكسكون التايوانية.وأصبحت الهند ودول مثل المكسيك وفيتنام ذات أهمية متزايدة للتعاقد مع الشركات المصنعة لتزويد العلامات التجارية الأميركية أثناء محاولتها تنويع الإنتاج بعيدًا عن الصين.وقد استخدمت الحكومة الهندية وسائل متعددة للضغط على الشركات للتصنيع محليًا، بما في ذلك قواعد الاستثمار التي تتطلب مكونات محلية بنسبة 30% ورسوم الاستيراد المرتفعة التي تجعل iPhone 13 مرتفع التكلفة مقارنة بالمنتجات المنافسة المصنوعة في الهند.وبلغت إيرادات أبل في الصين للربع الأول من 2022 نحو 20.8% من إجمالي الإيرادات العالمية، والتي تعد ثالث أكبر سوق بعد الأميركيتين وأوروبا، حيث تقدر إيرادات أبل من الأيفون عالميًا بنحو 71.6 مليار دولار والأيباد بنحو 7.25 مليار دولار.