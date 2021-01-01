إيلون ماسك يعد بإطلاق 3 نماذج لسيارات في 2023



إيلون ماسك إيلون ماسك

كشف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، رسميًا بإطلاق شاحنة «Cybertruck» و«Tesla Semi» و«Roadster» بحلول عام 2023، وفقًا للموقع الإخباري المتخصص بالسيارات «Car and Driver»، بعد تأخير إطلاق جميع المركبات الجديدة تقريبًا في السنوات القليلة الماضية.



وبالفعل أعلن «ماسك» جدولًا زمنيًا قويًا لشركته «Tesla» لإطلاق السيارات الثلاثة، خلال مؤتمر أطلقه يحمل اسم «Cyber ??Rodeo»، وقال: «إنتاج Cybertruck قادم العام المقبل.. سنكون في الإنتاج مع Roadster ومع Semi.. كل هذا قادم، يدور هذا العام حول التوسع، وفي العام المقبل ستكون هناك موجة هائلة من المنتجات الجديدة».



خلال الحدث، أعلن «ماسك» أيضًا أن تسلا ستصنع سيارة كهربائية جديدة ذات مظهر مستقبلي كـ«روبوت تاكسي مخصص»، لكنه لم يشارك بجدول زمني لذلك.

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بصرف النظر عن المركبات، قال الرئيس التنفيذي إن «تسلا» يمكن أن تبدأ في إنتاج الروبوت العام المقبل، على الرغم من أنه استخدم لغة مؤقتة أكثر حول هذا الجدول الزمني.كما احضرت «Tesla» أيضًا نموذجًا أوليًا لـ«Cybertruck» خلال الحدث، وقال إيلون ماسك: «سننتقل إلى النطاق الذي لم تحققه أي شركة في تاريخ البشرية». سيكون من بين المنتجات المستقبلية المخطط لها «سيارة أجرة ستبدو مستقبلية تمامًا» وروبوت تسلا أوبتيموس، كما قال: «هذا سيغير العالم إلى حدا ما أعظم من السيارات».كما أشار إلى الشاحنة «Cybertruck» قائلًا: «لقد مر عامان مكثفان، لكننا سنوفر لك هذا العام المقبل، وسيكون رائعًا»، وتظاهر هو ورئيس التصميم فرانز فون هولزهاوزن بالتفكير ثم رفض فكرة تحطيم نافذتها بمطرقة كما فعلوا في الكشف الأصلي عن Cybertruck في عام 2019.في الآونة الأخيرة، أقرت الشركة أن عام 2022 لن يتم بناء أي مركبات «Cybertruck». وفي يناير، قامت «Tesla» بإزالة الجدول الزمني لإنتاج الشاحنة الكهربائية من موقعها الإلكتروني بالكامل.مرة أخرى في عام 2017، كشفت «Tesla» النقاب عن «Tesla Semi Electric Truck» والجيل القادم من «Roadster». كان من المفترض أن يتم طرحها في السوق في 2019 و2020 على التوالي، ولم يتم إطلاقها بعد حتى الآن.في عام 2019، كشفت «Tesla» النقاب عن «Cybertruck» وقالت إنها ستطرح في السوق في عام 2020، كما تأخر عدة مرات.خلال تحديث خارطة طريق الصناعات في يناير الماضي، قال «ماسك» إن «Tesla» لن تطلق منتجًا جديدًا في عام 2022 لأنها تركز على توسيع نطاق إنتاج المركبات الحالية.