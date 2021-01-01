بي إم دبليو X7 2023 المحدثة



بي إم دبليو X7 2023 بي إم دبليو X7 2023

كشفت بي إم دبليو أخيراً عن الجيل الجديد من سيارتها X7 2023 بتحديثات منتصف العمر كما لو كانت سيارة جديدة كلياً.



تحمل بي إم دبليو X7 واجهة جديدة كلياً تشمل مصابيح مقسومة مع مصابيح نهارية مرتفعة ومصابيح رئيسية منخفضة تحسن من جودة الإضاءة وترفع السلامة. لحسن الحظ لم تبالغ الشركة بحجم الشبك الأمامي فهو كبير بما يكفي، مع ذلك فقد وفرت الشركة شبك مضاء لبعض الفئات العليا من السيارة. تشمل التحديثات الخارجية جنوط قياس 21 إنش ومصابيح خلفية برسومات دقيقة التفاصيل تزيد من تميز السيارة.



تحصل فئة M60i العليا على مرايا M أيروديناميكة وشبك يحمل شعار M وعلى مخارج عام رباعية وجنوط 22 إنش، كما يمكن طلب رزمة M Sport Professional بتطعيمات إضافة من الكروم ومكابس فرامل ملونة مع شعارات بي إم دبليو M 50 Years للإشارة لنصف قرن من العلامة الرياضية.

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حصلت السيارة في الداخل على حصة كبيرة من التحديثات شملت لوحة عدادات منحنية جديدة مع شاشة وسطية قياس 14.9 إنش منحنية تجاه السائق قليلاً، محافظة على تقاليد بي إم دبليو الممتدة على مدار الـ45 عاماً الماضية. حصلت X7 أيضاً على مجموعة جديدة من أزرار التحكم وعلى زر مدمج لناقل الحركة بدلاً من العصا التقليدية، توفر بي إم دبليو المساعد الشخصي الذكي لدعم الأوامر الصوتية التي أصبحت تشمل فتح النوافذ وفتحة السقف ضمن العديد من الميزات والأوامر الصوتية. وبطبيعة الحال ستوفر السيارة المفتاح الذكي Digital Key Plus المتوفر للهواتف الذكية المدعومة.لتوفير الأداء المطلوب من سيارة SUV فاخرة فسوف تحصل الفئة الأساسية xDrive40i على ترقية للمحرك السابق بإضافة 40 حصان و71 نيوتن-متر لينتج محركها 375 حصان و519 نيوتن-متر مع نظام هجن مدمج 48 فولت، وتقول بي إم دبليو أن باستطاعة السيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في في 5.6 ثانية. تأتي فئة M60iبمحرك 4.4 لتر V8 هجين مدمج 48 فولت مع مخارج عادم رياضية، مع ذلك تقول الشركة أنه يحافظ على نفس الأداء وتنتج 2023 نفس الـ523 حصان والـ750 نيوتن-متر التي كانت تطلقها M50i في موديل العام الماضي. وتحقق السيارة تسارع 0-100 كم/س في 4.5 ثانية. مع ذلك توجد بي إم دبليو ألبينا XB7 والتي تحمل توفر قوة 621 حصان و800 نيوتن-متر لتحقق تسارع 0-100 كم/س في 4.2 ثانية وسرعة قصوى 290 كم/س.تبدأ أسعار بي إم دبليو X7 المحدثة في الولايات المتحدة بما يعادل 291,937 ريال للفئة الأساسية، وتبدأ أسعار M60i بما يعادل 386,625 ريال، وستبدأ الشركة بإنتاجها في مصانعها الأمريكية وتوزيعها عالمياً خلال الأشهر القادمة.