لامبورغيني هوراكان Tecnica المصممة لمتعة القيادة والأداء العالي



لامبورغيني لامبورغيني

كشفت لامبورغيني عن هوراكان Tecnica كفئة مميزة من السيارة تجمع خصائص إيفو الأساسية في قالب أكثر كلاسيكية.



تتميز السيارة بتصميم محسن قليلاً ويتميز باللمسات السوداء حول المصابيح الأمامية وبجناخ خلفي مخصص وسقف أسود. تحافظ السيارة على محرك V10 القادم من أيفو وبنفس الـ631 حصان، ولكنها تتميز بالدفع الخلفي. تشمل ميزات الأداء نظام التحكم بالهيكل LDVI ونظام تعليق محسن.



تقول لامبروغيني أنها صممت السيارة لتكون ممتعة على الطرق والحلبات، وأنها موجهة للباحثين عن المتعة و”الكمال في أسلوب الحياة”، وتحقق السيارة تسارع 0-100 كم/س في 3.2 ثانية فقط.

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لم تكشف لامبورغيني عن اسعار هوراكان Tecnica بعد، ويتوقع أن تعلن عنها قريباً تمهيداً لتوصيل السيارة للعملاء قبل نهاية العام.