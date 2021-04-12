سعر الذهب اليوم السبت 16 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرارًا، متأثرة بالثبات على آخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية عند مستوى 1972 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 676 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 870 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1015 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1160جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5075 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10150جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20300 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8170 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك "تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :تشهد السوق العالمية استقرارًا على آخر التعاملات الأسبوعية للبورصة مساء أمس، بسبب سوق القيامة في أوروبا وأمريكا، وتبدأ السوق تعاملاتها يوم الإثنين المقبل.