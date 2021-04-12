في ختام تعاملات الأسبوع تراجع جماعي بمؤشرات البورصة

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › في ختام تعاملات الأسبوع تراجع جماعي بمؤشرات البورصة

صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم/الخميس/ ختام تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد المصريبن نحو الشراء.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ب البورصة مستوى 4ر690 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية،فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 55ر1 في المائة ليبلغ مستوى 55ر10679 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط /إيجي اكس 70/ بنسبة 09ر2 في المائة ليبلغ مستوى 2ر1776نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 31ر2 في المائة ليبلغ مستوى 16ر2703 نقطة.

المصدر: بوابة دار المعارف

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في ختام تعاملات الأسبوع تراجع جماعي بمؤشرات البورصة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58149

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager