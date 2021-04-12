في ختام تعاملات الأسبوع تراجع جماعي بمؤشرات البورصة

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم/الخميس/ ختام تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد المصريبن نحو الشراء.



وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ب البورصة مستوى 4ر690 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية،فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو مليار جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 55ر1 في المائة ليبلغ مستوى 55ر10679 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط /إيجي اكس 70/ بنسبة 09ر2 في المائة ليبلغ مستوى 2ر1776نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 31ر2 في المائة ليبلغ مستوى 16ر2703 نقطة.