قيد التجربة «قلمين رصاص وأستيكة».. ميزة جديدة على تطبيق «واتساب»

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منذ أيام قليلة أعلن تطبيق «واتساب» عن إطلاق ميزة جديدة، ولم يتوقف الأمر هُنا، بل أعلن أمس عن ميزة أخرى يعمل عليها، سيعلن قريبًا للمستخدمين.



«قلمين رصاص وأستيكة» تحديث أعلن عنه تطبيق «واتساب»، وعن إضافة ميزة جديدة على التطبيق وهي «مُحرر الرسم» ولكنها مازالت قيد التجربة ولم يعلن عن موعد إطلاقها الفعلي حتى الآن.



ووفقًا لموقع (WABetaInfo)، يسعى واتساب لإضافة أقلام رصاص مختلفة جديدة للرسم على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم. وتم إطلاق نسخة تجريبية فقط على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام «آي أو أس»، المشغل لهواتف آيفون.

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وتتمثل الميزة في وجود قلمين رصاص وأستيكة، كأدوات جديدة قيد التطوير، ولا يوجد تاريخ لإصدارها لمختبري النسخة التجريبية.يذكر أن تطبيق واتساب كان قد أصدر خلال الأيام الماضية ميزة جديدة وهى خاصية «ريأكت» أو التفاعل على الرسائل، كما هو الوضع في تطبيق ماسنجر، وفيسبوك، وانستجرام.وعمل تطبيق واتساب على هذه الميزة منذ فترة طويلة، وروج لها أكثر من مرة، ولكنه طرحها مؤخرًا، وتحتوي على 6 رموز تعبيرية مختلفة مثل ماسنجر تمامًا.كما أصدر أيضًا خاصية معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها، وهذه تعتبر ميزة مثالية لتوصيل رسائل بدون أخطاء وبالشكل الصحيح، وأتيحت عبر أندرويد، و«iOS»، وأيضا يمكن استخدامها عند الدخول إلى التطبيق من الويب، وتلك الخاصية مُتاحة في بعض البلدان.وأعلن مؤخرًا، عن إمكانية استخدام التطبيق دون الحاجة إلى انترنت، وذلك عن طريق ربط حساب الشخص بجهاز آخر كالكمبيوتر وإرسال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي بالإنترنت.