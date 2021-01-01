استخدام «الثوم» لإنبات الشعر..نصائح جمالية..



الثوم الثوم

يعتبر فرك الثوم ينبت الشعر سؤال يجول في ذهن العديد من الأفراد حيث انتشرت أقاويل متعددة عن إمكانية الثوم على إنبات بصيلات جديدة للشعر، لذا إن كنت تعاني من شعر خفيف وفراغات كبيرة في الشعر أو كنت مصاب بالصلع.



لذلك نقدم لكي سيدتي من خلال السطور لنساعدك على حل تلك المشكلة بأبسط الحلول الممكنة:



- هل فرك الثوم ينبت الشعر؟

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نعم، طريقة فرك الثوم من الطرق الفعالة التي تساعد على إنبات خصل شعر جديدة وتساعد على زيادة كثافة الشعر، بالرغم من عدم وجود دليل علمي يوضح سبب قدرة الثوم على إنبات الشعر إلا أن العديد من التجارب أثبتت فاعليته وفوائده المتعددة في ذلك المجال، ومن فوائده لتنبيت الشعر ما يلي:1- يحتوي الثوم على عناصر مضادة للبكتيريا تساعد على تخلص فروة الرأس من الزيوت والدهون الطبيعية الموجودة في فروة الرأس.2- يمنحك فروة رأس أكثر صحة وخالية من البكتيريا والفيروسات التي تتسبب في تساقط الشعر.3- يعمل على تعزيز نمو بصيلات شعر قوية وقابلة للنمو بشكل سليم.4- يقلل من الالتهابات التي تحدث في فروة الرأس نتيجة لتساقط الشعر.5- يساعد على علاج مشكلة الصلع في بعض الحالات.- طريقة استخدام الثوم لإنبات الشعر :1- يمكن استخدام الثوم للشعر ليساعد على حل العديد من المشاكل المتعلقة به من خلال أبسط الطرق الممكنة وأسهلها، وهذا ما سنقوم بعرضه لك عزيزي القارئ في النقاط التالية:2- نقوم بإحضار كمية من فصوص الثوم الكاملة.3- نبدأ في شق فص واحد إلى نصفين وفرك منطقة صغيرة من فروة الرأس به لعدة دقائق، وذلك للتأكد من عدم وجود أي رد فعل تحسسي للبشرة والانتظار للحظات.4- في حالة عدم تحسس البشرة من الثوم نقوم باستخدام الكمية الموجودة بنفس الطريقة على كل فروة الرأس.5- يترك على فروة الرأس حوالي 30 دقيقة.6- يتم غسل فروة الرأس جيدًا بالماء والشامبو المعتاد.7- يمكن استخدام البن للتخلص من رائحة الثوم القوية.8- يجب عدم الإفراط في استخدام هذه الوصفة حتى لا يؤدي إلى حدوث حساسية أو تهيج في فروة الرأس مما يجعل المشكلة تزداد.