هل سمعت بـ"البطيخ الأسود"؟

إذا كنت من عشاق البطيخ ومستعدا لدفع الكثير من الأموال لقاء تذوق نوع خاص من هذه الفاكهة، فعليك تجربة تناول "دينسوك" الذي يعد الأغلى في العالم.
ويعد بطيخ "دينسوك" الياباني النادر، الأغلى في العالم، إذ يمكن أن يبلغ ثمنه 6 آلاف دولار، وفقا لوزنه.
ويزرع هذا النوع من البطيخ في جزيرة هوكايدو الشمالية فقط، ويتميز بحلاوته الشديدة المختلفة عن باقي أنواع هذه الفاكهة، كما أنه يأتي بلون أحمر غامق، مع عدد قليل جدا من البذور.
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