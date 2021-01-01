

توابل توابل

يُعرف مرض السكري باسم “القاتل الصامت”. يُزعم أن مقايضات النظام الغذائي لمرض السكري يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم. هذه أربعة من أفضل التوابل التي تضيفها إلى روتين التغذية اليومي، بما في ذلك القرفة والزنجبيل وحتى الحلبة. فإذا كنت مصابًا بمرض السكر، فلا تفوّت هذه الأعشاب والتوابل الموصى بها من قبل الخبراء وفقًا لـ medicalnewstoday



4 أعشاب وتوابل لضبط مستويات السكر في الدم



1 – الكركم

قد يعجبك أيضا...

وفقًا لأخصائي التغذية، فإن الكركمين الموجود في الكركم مضاد قوي للأكسدة ويساعد في علاج مضاعفات مرض السكري. كما يمكن أن يقدم الكركم العديد من الفوائد للجسم. فهو يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات. ويمكنك إضافتة إلى نظامك الغذائي بعدة طرق.2 – بذور الحلبةتعمل بذور الحلبة على تحسين مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات. وتعتبر تلك البذور مفيدة أيضًا لقلبك لأنها يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهاب.3 – الريحانالريحان يحسن المناعة ويقوي الجسم. يسلط خبراء التغذية الضوء أيضًا على أن الريحان يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم.يمكن أن تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في الريحان من الإجهاد التأكسدي. ومن المعروف أيضًا أن الريحان يحسن الصحة العقلية.4 – القرفةالقرفة لها خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. تحتوي على مضادات الأكسدة وكذلك له تأثير مضاد للالتهابات. وفقًا للدراسات، يمكن أن تساعد القرفة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.ومن بين جميع الأعشاب، تعتبر القرفة أقوى عشب يحتوي على ميثيل هيدروكسي بوليمر كالكون الذي يحفز امتصاص الجلوكوز.