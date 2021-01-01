تعرف على أهمية تناول البقدونس



فوائد الصحية للبقدونس فوائد الصحية للبقدونس

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية، فوائد الصحية للبقدونس.



تمثلت فوائد البقدونس في ما يأتي:



1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي والكبد

قد يعجبك أيضا...

قد يُساهم تناول البقدونس يوميًا في دعم صحة الجهاز الهضمي، ويعود ذلك بسبب دوره في دعم الكبد، فالبقدونس يزيد من مستوياتالغلوتاثيون (Glutathione) المضاد للأكسدة الرئيس في الكبد.قد ثبت أن البقدونس يمكن أن يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، حيث أن البقدونس يحفز إنتاجالعصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء.النقص في إنتاج العصارة الصفراوية يُساهم في سوء الهضم، والنمو الجرثومي، والاضطرابات الهرمونية، لذا فإن هذه العصارة ضروريةأيضًا لإفراز السموم التي يتم مسحها من الجسم والكبد.2. تقليل مستويات السكر في الدمقد ثبت أن البقدونس يخفّض مستويات الغلوكوز في الدم، وهو يستخدم كعلاج بديل لمرض السكري من النوع الأول في بعض البلدان.3. تحسين رائحة النفس والجسمالبقدونس غني بالكلوروفيل، وهذا يجعله يمنح النفس والجسم رائحة جميلة.الجدير بالذكر أن الكلوروفيل يعمل كمضاد للطفرات ويقلل من البكتيريا المسببة للرائحة المسؤولة عن إنتاج رائحة الفم الكريهة ورائحةالجسم.4. خفض ضغط الدممن المعروف أن البقدونس يعمل كمدر للبول كونه يزيد من إفراز الصوديوم والماء من خلال البول وزيادة إعادة امتصاص البوتاسيوم فيالكليتين، وهذا يجعله يُقلل من ضغط الدم.5. المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطانتحتوي أوراق البقدونس الطازجة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، والكاروتينات، وفيتامين ج، وفيتامينهـ، وهذه المركبات جميعها تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة.الجذور الحرة هي جزيئات تضر الخلايا السليمة وتؤدي إلى تطور السرطان....العناصر الغذائية الموجودة في البقدونس وبجانبه فائدته:1- فيتامين أ: يحسن من الرؤية الليلية وصحة الجلد.....2- فيتامين ب: يساعد في ترميم خلايا الجسم، وإطلاق الطاقة من الخلايا....3- فيتامين ج: يساعد في الحفاظ على الجهاز المناعي....4-فيتامين هـ: يساهم في تأخير شيخوخة الخلايا....5- فيتامين ك: يساعد على موازنة لزوجة الدم وتنظيف وإنتاج بروتين الكبد....6- الحديد: يستخدم لإنتاج الهيموغلوبين المطلوب للطاقة....7-المنغنيز: يساعد على امتصاص فيتامين ج، وينتج الهرمونات الجنسية....8-البوتاسيوم: جيد للنمو، وبناء العضلات وتعزيز الجهاز العصبي....9-الزنك: يقوي جهاز المناعة ويمنع حب الشباب....10-الكالسيوم: يعمل على تقوية العظام والأسنان والشعر...