الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس غدا حتى الخميس القادم



عودة الموجة الحارة من جديد عودة الموجة الحارة من جديد



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى من غد السبت حتى الخميس القادم 21 ابريل 2022 .



وتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد .



ويميل الطقس إلى الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ويعتدل على السواحل الشمالية .

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