التعليم مقابلات للأطفال المتقدمين بالمدارس المصرية اليابانية الأحد

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › التعليم مقابلات للأطفال المتقدمين بالمدارس المصرية اليابانية الأحد

صورة الخبر: المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية


أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيجرى التواصل بالطلاب "المقبولين مبدئيا" للالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، لعمل المقابلات الشخصية لهم بداية من يوم الأحد المقبل بالمدارس الحالية، وذلك كمرحلة أولى "للأكبر سناً" وفقاً لاحتياجات المدارس.

وتابعت وحدة المدارس المصرية اليابانية عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": أما الطلاب المتقدمين للفروع الجديدة (بور فؤاد - مرسى مطروح - مدينة المستقبل والعاشر 3، على أنه سيتم التواصل معهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على التعليم مقابلات للأطفال المتقدمين بالمدارس المصرية اليابانية الأحد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27663

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager