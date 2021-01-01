طريقة سهلة لعمل فتة الحمص



فتة الحمص فتة الحمص



فتة الحمص من الأطباق الرئيسية التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ، وتتميز أيضا باحتوائها على مجموعة من المكونات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.



قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة “سي بي سي” سفرة طريقة عمل فتة حمص في المنزل بأسهل الخطوات.



مقادير فتة حمص

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2 علبة حمص مسلوقعيش محمص شامي2 ملعقة كبيرة طحينة1 ملعقة كبيرة ثوم مفرومملحفلفلدجاج مسلوقزيت زيتونكمونبابريكاحبهانمستكةزبدةخل ليمونكزبرة خضراء مفرومةلوز محمصنصف كيلو زباديطريقة تحضير فتة حمص:-يُضاف الملح إلى الزبادي ويخفق جيدا ثم تضاف الطحينة.- يُضاف الكمون والبابريكا وعصير الليمون وفص ثوم مفروم.- في طاسة على النار، يوضع زيت زيتون مع ثوم مفروم والكزبرة الخضراء والخل و يقلّب جيدا حتى يحمر.- تسخن الزبدة ثم يضاف الدجاج المسلوق ويقلب جيدا مع الملح والفلفل والحبهان والمستكة.- يضاف الحمص إلى الدجاج ويقلب على النار.- في طبق التقديم، يوضع العيش المحمص.- يضاف إليه خليط الدجاج.- يرش عليه خليط الزبادي.- يرش عليه تقلية الكزبرة بالثوم ويزين باللوز.