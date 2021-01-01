تعرف علي أسباب ارتفاع ضغط الدم باستمرار



ارتفاع ضغط الدم باستمرار ارتفاع ضغط الدم باستمرار



ارتفاع ضغط الدم هو أحد أخطر الحالات الصحية التي ليس من السهل تفويتها ، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات مزمنة أخرى، وبالنظر إلى عدم ظهور أعراض عليه ، فإنه يُطلق عليه أيضًا "القاتل الصامت".



في أغلب الأحيان ، فقط بعد حدوث الضرر ، يدرك الأشخاص شدة المرض، لا يؤثر فقط على القلب والشرايين ، بل يجعل الشخص أيضًا عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية التي تهدد الحياة مثل النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية وغير ذلك ، ولهذا السبب نحتاج إلى توخي المزيد من الحذر تجاه ارتفاع ضغط الدم.



ضغط الدم الطبيعي

مستوى ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 مم زئبق، يُعرَّف ارتفاع ضغط الدم بأنه ضغط دم أعلى من 140/90. يقال إنه شديد إذا كان الضغط أعلى من 180/120 مم زئبق.

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يحتاج الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم باستمرار إلى وضع أشياء معينة في الاعتبا، يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل التي تساهم في حالتك ، بعضها على النحو التالي ...- هناك ارتباط قوي ومباشر بين زيادة إفراز الصوديوم وارتفاع ضغط الدم ،" كما تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وفقًا لوكالة الصحة الأمريكية ، فإن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من الصوديوم لديهم ارتفاع في ضغط الدم. ومع ذلك ، حتى إذا كنت تقلل من كمية الملح التي تضعها في طعامك ، يجب أن تنتبه لمصادر الصوديوم المخادعة في الأطعمة المعلبة والمخبوزات.تحذر جمعية القلب الأمريكية (AHA) من أن "النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية جدًا من استهلاك الملح ، وكذلك السعرات الحرارية والدهون المشبعة والمتحولة والسكر ، يحمل مخاطر إضافية لارتفاع ضغط الدم".- ليس لديك ما يكفي من الخضار والفواكهوفقًا لـ AHA ، البوتاسيوم هو المعدن الذي يقاوم الصوديوم. ومع ذلك ، كلما زادت كمية البوتاسيوم التي تتناولها ، زادت نسبة الصوديوم التي تفقدها من جسمك عن طريق البول، علاوة على ذلك يقال إن البوتاسيوم يخفف من ضغط الدم في الشرايين وجدران الأوعية الدموية، بعد قولي هذا ، فإن أفضل طريقة لزيادة مستويات البوتاسيوم في الجسم هي اتباع نظام غذائي صحي.تعد الخضروات والفواكه مثل السبانخ والبروكلي والأفوكادو والموز وخضر البنجر والبرتقال والطماطم وماء جوز الهند ، كلها مصادر رائعة للبوتاسيوم ، ولهذا السبب يجب تضمينها في نظامك الغذائي ، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.- تترك التوتر يسيطر على حياتكعلى عكس نظامك الغذائي وأنشطتك ، ليس للتوتر تأثير مباشر على ضغط الدم. عندما تتعرض للتوتر ، ترتفع مستويات ضغط الدم وعندما تتخلص من التوتر ، تهدأ أعصابك، لكن الكثير من الإجهاد يمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية.قد يشجع أيضًا السلوكيات التي تزيد من ضغط الدم مثل الخمول وسوء التغذية والتدخين وشرب الكحول ، كما تقول جمعية القلب الأمريكية.-قلة النومترتبط جودة النوم السيئة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقًا لتحليل تلوي نُشر في The Journal of Clinical Hypertension في عام 2018 ، فإن أولئك الذين يعانون من قلة النوم أكثر عرضة بنسبة 48? للإصابة بارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي الأشخاص المصابون بـ HBP إلى تفاقم حالتهم إذا لم يناموا جيدًا.-الإفراط في تناول الكحولشرب الكثير من الكحول يمكن أن يرفع ضغط الدم إلى مستويات غير صحية، يؤثر على عضلات الأوعية الدموية مما يجعلها أضيق، قد يؤدي ذلك إلى إجبار القلب على العمل بجدية أكبر لضخ الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مما يتسبب في إجهاد شديد ويؤدي إلى نوبة قلبية أو قصور في القلب أو سكتة قلبية.وفقًا لـ AHA ، يمكن أن يتسبب الاستخدام المنتظم والكثير للكحول في العديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك قصور القلب والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب). ويضيف أنه يمكن أن يتسبب في ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان والسمنة وإدمان الكحول والانتحار والحوادث.-احترس من أمراض القلب الأخرىيعاني الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم دائمًا من حالات أخرى ، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول المرتبط بأمراض القلب، يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من المواد الدهنية في الدم ، مما يؤدي إلى تكوين لويحة ، مما يقيد التدفق السهل للدم. ومع ذلك ، بجانب مراقبة ارتفاع ضغط الدم لديك ، راقب الحالات الأخرى التي قد تجعل الأمور أسوأ.