علاج جديد لمرض التصلب المتعدد



مرض التصلب المتعدد مرض التصلب المتعدد



يعد مرض التصلب المتعدد من أخطر الأمراض المنتشرة فى العصر الحديث حيث أن له العديد من المضاعفات الخطيرة إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح وفى وقت مبكر.



أجرى مجموعة من العلماء تجربة صغيرة رغبةً فى إيجاد علاج جديد يساعد مرضى التصلب المتعدد فى التغلب على معاناتهم من خلال تقنية العلاج المناعي.



ووفقا لموقع “ديلي ميل ” قام العلماء فى التجربة بزراعة الخلايا التائية “ أحد أنواع الخلايا المناعية ” للمرضى الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد تستهدف الفيروس المسبب للحمى الغدية.

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ووجدت اختبارات الدماغ أن العلاج قلل من معدل تدهور الحالة أو حتى علاج التصلب المتعدد لدى بعض مع المصابين مما يعنى أن هناك تحسنا مستمرا في الإعاقة وأضرار التصلب المتعدد، بما في ذلك القدرة على المشي دون متاعب.وقام العلماء باستخراج الخلايا التائية من المتعافين من فيروس إبشتاين بار (EBV) الذي يعتقد أنه سبب محتمل لمرض التصلب العصبي المتعدد وفى نفس التوقيت لا يستطيع العلماء استبعاد تأثير الدواء الوهمي عندما يشعر شخص ما بالتحسن لمجرد أنه يتوقع ذلك.يذكر أن هذه التجربة جاءت بعد دراسة كبيرة أجراها علماء هارفارد على مليون جندي، وجدت أن EBV يمكن أن يكون السبب الرئيسي فى مرض التصلب المتعدد (MS) وتحدث حالة الشلل بسبب قيام الجهاز المناعي لشخص ما بمهاجمة الخلايا العصبية، ما يؤدي إلى ظهور أعراض تشمل التعب وصعوبة المشي.ويحدث مرض التصلب العصبي المتعدد التدريجي في واحد من كل 10 مرضى، وينطوي على تدهور الحالة باستمرار بمرور الوقت دون حدوث انتكاسات.