المدير الفني السابق لـ للرجاءالمغربي يتحدي الأهلي

يثق التونسي لسعد الشابي، المدير الفني السابق لـ الرجاء في قدرة الفريق المغربي على تخطي الأهلي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه الرجاء المغربي، السبت ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي we السلام.
وكان الشابي قد قاد الرجاء للحصول على لقبي البطولة الكونفدرالية الإفريقية وكأس العرب للأندية الأبطال قبل أن يرحل ويتولى تدريب النجم الساحلي التونسي.
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