المدير الفني السابق لـ للرجاءالمغربي يتحدي الأهلي

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صورة الخبر: التونسي لسعد الشابي
التونسي لسعد الشابي

يثق التونسي لسعد الشابي، المدير الفني السابق لـ الرجاء في قدرة الفريق المغربي على تخطي الأهلي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه الرجاء المغربي، السبت ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي we السلام.

وكان الشابي قد قاد الرجاء للحصول على لقبي البطولة الكونفدرالية الإفريقية وكأس العرب للأندية الأبطال قبل أن يرحل ويتولى تدريب النجم الساحلي التونسي.

وقال الشابي لـ FilGoal.com: "أتوقع تأهل الرجاء لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي".

وأضاف "مستوى الرجاء الحالي في تصاعد مستمر ونتائج الفريق في دور المجموعات أكبر دليل على ذلك على عكس الأهلي الذي عانى من صعوبات وتأهل في الجولة الأخيرة".

وتابع "الأهلي يبقى فريق كبير وحامل لقب آخر نسختين لكن أشعر بأن الرجاء أقرب للتأهل خاصة مع لعب مباراة العودة في ميدانه ووسط جماهيره الغفيرة".

المصدر: filgoal

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