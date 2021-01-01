فيديو l أعر ف حكم .. الحصول علي الرشوة بحجة مواجهة الأعباء

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صورة الخبر: الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سلوك خاطئ من السلوكيات الخاطئة المنتشرة بين الناس، وهي الرشوة في العمل بحجة مواجهة أعباء الحياة.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "أون"، إن الرشوة هي سلوك محرم شرعا يجب على المسلم أن يقلع ويتنزه عنه، سواء أكان في العمل أم في غيره.

وأضاف، أنه لا يجوز للموظف الحصول على الرشوة بحجة مواجهة أعباء الحياة فإن هذا سحت غير مقبول ولا يجوز أن يتبجح بأن الرواتب قليلة، لأن الله أمرنا بالعفاف.

واستشهد علي جمعة، بحديث النبي الكريم الذي يقول فيه "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه" منوها أن هذا عقد عمل فيجب على الشخص أن يحترم هذا العقد والوفاء به.

المصدر: فضائية "أون"

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