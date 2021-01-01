الأزهر للفتوى يجيب .. ما حكم استخدام معجون الأسنان والسواك أثناء الصوم l فيديو



استخدام معجون الأسنان والسواك استخدام معجون الأسنان والسواك

أجاب الشيخ عبدالله جاب الله، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليه يقول "ما حكم استخدام معجون الأسنان والسواك أثناء الصوم؟



استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان





وقال الشيخ عبدالله جاب الله، في فيديو لصدى البلد، إن استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما دام أنه لا يدخل شئ منه إلى الجوف.

قد يعجبك أيضا...

وأشار إلى أنه من الأفضل للإنسان استخدام معجون الأسنان قبل الفجر أو بعد الإفطار خروجا من الخلاف، منوها أن رسول الله تحدث عن رائحة فم الصائم فقال "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".وأوضح، أن الإنسان لو كان يتعامل مع غيره ويتأذى من حوله برائحة فمه فالأفضل له أن يستخدم السواك ومعجون الأسنان فهذا أفضل له.معنى "لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك"ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، يقول صاحبه: "ما معنى حديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"؟ ولماذا؟".وأجاب على السؤال، الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن النبي الكريم قال في حديثه الشريف "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، منوها بأن تغير رائحة الفم، تكون في الغالب من بعد الظهر.وأشار إلى أن العلماء قاسوا خلوف فم الصائم على دم الشهيد، فالشهيد يدفن بدمائه، فكما كُره للشهيد أن يزيل أثر الدماء ويدفن كما استشهد؛ فكذلك الصائم، لا يستحب أن يزيل خلوف فمه؛ لأن الله يحب هذه الرائحة.هل الإسلام يشجع الرائحة الكريهة؟قال الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى، إن حديث النبى "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" ليس معناه أن الإسلام يشجع على الرائحة الكريهة.وأضاف الجندى، فى لقائه على فضائية "dmc"، أن المعنى فى الحديث ليس أن يحرص الصائم على أن تكون رائحة فمه كريهة ومؤذية لغيره، منوها بأنه لو فهم الناس والدعاة من الحديث هذا المعنى؛ تصير كارثة، حيث أن المعنى هو التهوين على الصائم من المشقة، وما يترتب عليها من تغير رائحة فمه أثناء الصيام، بجعلها "أطيب عند الله من ريح المسك".وأوضح، أن الرائحة ليست هى الأمر المقصود فى الصوم وإنما كان النبى يحب العطر ولا يرد الهدية منه.