عالم أزهري يطالب بمناظرة إبراهيم عيسى

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صورة الخبر: الداعية الإسلامي محمد علي
الداعية الإسلامي محمد علي


قال الداعية الإسلامي محمد علي من علماء الأزهر، أنه يطالب الكاتب الصحفى إبراهيم عيسي بالتعلم قبل أن يتحدث عن الدين.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أنه يطالب بـ مناظرة إبراهيم عيسي فى يوم من الأيام، لتصحيح أشياء كثيرة له.

ولفت إلى أن مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة الفنانة نيللي كريم وتأليف إبراهيم عيسى، به الكثير من المشكلات الخاصة بالأحوال الشخصية وتحتاج للمعالجة، مؤكدًا أن المسلسل به كارثة.

وأشار إلى أن ظهور عالم أزهري فى المسلسل بهذه الطريقة، أمر غير مقبول وأساء للجميع.

المصدر: elbalad

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