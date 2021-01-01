في 26 من أبريل : إعلان تشويقي يؤكد موعد إطلاق Poco F4 GT

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صورة الخبر: Poco F4 GT
Poco F4 GT

تستعد شركة Poco للإعلان الرسمي عن هاتف Poco F4 GT في حدث يعقد في 26 من أبريل، على أن ينطلق الهاتف برقاقة SD 8 Gen 1.

ينطلق حدث Poco F4 GT القادم على شبكة الإنترنت عبر منصة اليوتيوب، والفيس بوك وأيضاً Twitter، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بتصميم يحاكي هاتف Redmi K50 Gaming.

ولقد رصد الهاتف في Geekbench بنموذج رقم Xiaomi 21121210G، ويضم الهاتف رقاقة معالج كوالكوم، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12.

أيضاً يأتي الهاتف بواجهة MIUI 13، ولقد سجل الهاتف 1235 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3555 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، لذا نترقب الإعلان الرسمي يوم 26 من أبريل لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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