تفاصيل مواصفات Realme Q5 Pro وRealme Q5i

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صورة الخبر: Realme Q5 Pro وRealme Q5i
Realme Q5 Pro وRealme Q5i

ينطلق هاتف Realme Q5 Pro في حدث يعقد خلال الأسبوع المقبل، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي، وأيضاً بعض من مواصفات Realme Q5i.

أكدت Realme بشكل رسمي مؤخراً على أن هاتف Realme Q5 Pro يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر صفحة “Panda” على منصة Weibo أن هاتف Realme Q5 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 870، ولقد رصد الهاتف بنموذج رقم RMX3372، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ونظام تشغيل Android 12.

كما يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.62 إنش، ومعدل تحديث 120 Hz، وجودة عرض FHD بلس، أيضاً تأتي الشاشة بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يأتي هاتف Realme Q5i برقاقة معالج Dimensity 810، وشاشة LCD بحجم 6.58 إنش، وجودة عرض FHD بلس، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

المصدر: بوابه المتميز

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