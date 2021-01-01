تفاصيل مواصفات Realme Q5 Pro وRealme Q5i

ينطلق هاتف Realme Q5 Pro في حدث يعقد خلال الأسبوع المقبل، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي، وأيضاً بعض من مواصفات Realme Q5i.
أكدت Realme بشكل رسمي مؤخراً على أن هاتف Realme Q5 Pro يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.
ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر صفحة “Panda” على منصة Weibo أن هاتف Realme Q5 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 870، ولقد رصد الهاتف بنموذج رقم RMX3372، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ونظام تشغيل Android 12.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!