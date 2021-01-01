تطلق جوجل خدمة Plus Codes على خرائطها لتحديد العناوين

تعتبر Plus Codes خدمة مفتوحة المصدر لتوفير عناوين رقمية مجانية لأي مكان على الأرض بما في ذلك المواقع التي لا تتوفر فيها عناوين رسمية دقيقة. وعوضًا عن مشاركة أسماء الشوارع والمناطق، تعتمد Plus Codes على خطوط الطول والعرض، وتعرض تسلسلًا قصيرًا للأرقام والحروف لتوفر دقة عالية في تحديد الموقع والوصول إليه.
ومنذ إطلاق الخدمة في عام 2018، تمّ اعتماد خدمة Plus Codes على نطاق واسع من المنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمتي Addressing the Unaddressed وShelter Associates، بالإضافة إلى حكومات سابقة مثل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تلبي هذه الخدمة حاجة الملايين من الناس للوصول إلى العناوين المطلوبة، وتسهّل العثور على الشركات والوصول إليها.
وفضلًا عن جهود الشركة في دعم المجتمعات، إنّ فريق Google ملتزم بتمكين المستخدمين من استعمال عناوين Plus Codes بصورة مباشرة لتلبية احتياجاتهم اليومية. ولهذا الغرض، أعلنت جوجل عن إطلاق أحدث خدمة Plus Codes على خرائط جوجل في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والمغرب والجزائر وغيرها.
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