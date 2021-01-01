بسعر أقل من 190 دولارا الإعلان رسميا عن الهاتف Infinix Hot 12i



Infinix Hot 12i Infinix Hot 12i

في خطوة غير متوقعة، أعلنت اليوم، شركة إنفينيكس، عن الهاتف، Infinix Hot 12i، بسعر أقل من، 190 دولارا، وبمواصفات اقتصادية، أبرزها معالج التشغيل، الذي يصل بسرعة، 2.0 جيجا هرتز، والكاميرات الخلفية، التي تدعم، تصوير فيديوهات، بجودة FHD+، والبطارية الضخمة، التي تأتي، بسعة 5000 ملي أمبير، بالإضافة إلى، الذاكرة العشوائية، التي تأتي، بسعة 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، التي تأتي، بسعة 64 جيجا بايت، والتي يمكن زيادتها، حتى 1 تيرا بايت، ومواصفات أخرى جيدة، سنتعرف عليها، خلال السطور القادمة، حيث سأعرض عليكم، سعر ومواصفات الهاتف Infinix Hot 12i.



مواصفات الهاتف Infinix Hot 12i

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت إنفينيكس، عن هاتفها الجديد، يوم 12 أبريل، وقامت بطرحه للبيع، في نيجيريا، وبعض الدول، في نفس اليوم، وستقوم بإطلاقه، في باقي دول العالم، قبل نهاية شهر أبريل الجاري.



الشبكة: هذا الهاتف يدعم، اتصال الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، واتصال Wi-Fi 5 (ac)، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM، في وضع الاستعداد.

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أبعاد الهاتف: ابعاد الهاتف Infinix Hot 12i، تتمثل في، ارتفاع يبلغ 164.8 ملم، وعرض يبلغ 76.4 ملم، وبسمك عريض نسبيا، مقارنة بالمنافسين، ويبلغ حوالي 8.8 ملم، وبالرغم من ذلك، فإن وزنه خفيف جدا، لا يتخطى 190 جراما.الشاشة: تم الإعلان عن، هذا الهاتف، مع شاشة بشكل النوتش، من نوع، IPS LCD، وبحجم 6.6 بوصة، وبدقة 1612×720 بكسل، وبجودة HD+، وبسطوع 480 شمعة، في البوصة، كما أن الشاشة، تدعم معدل التحديث القياسي، الذي يبلغ 60 هرتز.المعالج: معالج تشغيل، هذا الهاتف، يأتي من فئة، Mediatek Helio A22، وهو مصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، ويتكون من، 4 أنوية فقط، Cortex A53، بسرعة 2.00 جيجا هرتز، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، PowerVR GE8320، كما أن، نظام التشغيل، الذي يعمل به، الهاتف Infinix Hot 12i، هو Android 11، وواجهة المستخدم، هي XOS 7.6.البطارية: هذا الهاتف، الجديد من إنفينيكس، يضم بطارية، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، وتأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وعلى الرغم من، أنها لا تدعم، الشحن السريع، إلا أن علبة الشراء، ستتضمن شاحنا عاديا، بقوة 10 واط، ويتم شحن البطارية، من خلال منفذ، microUSB 2.0.الذاكرة: الهاتف إنفينيكس هوت 12i، يتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة العشوائية، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 2 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 3 جيجا رام، مع 64 جيجا بايت، أما الإصدار الثالث، فيضم 4 جيجا رام، مع 64 جيجا بايت.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، التي يتوفر بها، الهاتف Infinix Hot 12i، ثلاثية وتأتي، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، يوجد بجانبها، فلاش LED مزدوج، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، التقاط صور، بجودة عالية، بالاعتماد على، خاصية HDR.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير فيديو، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وأكدت الشركة، على أن، الكاميرا الأمامية، ستقدم تجربة تصوير، ممتازة للغاية، في هذه الفئة السعرية، حتى في الأماكن منخفضة الإضاءة، بفضل الفلاش LED، الموجود بجانب الكاميرا السيلفي.المميزات: يتميز هاتف Infinix Hot 12i، بمستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، وإمكانية تركيب، شريحتي اتصال 4G، وكارت ميموري MicroSD، في نفس الوقت، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM، ويدعم أيضا، إصدار Bluetooth 5.0، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS، مع دعم، مستشعرات التسارع، والتقارب، والدوران.العيوب: هذا الهاتف الجديد، لا يدعم، خاصية NFC، وأيضا لا يدعم، الشحن السريع، كما أن، تصميم الشاشة قديم، والظهر معرض للخدش، والتبصيم بسهولة، بسبب قدومه، من البلاستيك اللامع، بالإضافة إلى أن، معالج تشغيل، الهاتف إنفينيكس هوت 12i، ضعيف نسبيا، وتوجد هواتف منافسة، بنفس الأسعار، تضم معالجا ثماني النواة، بدلا من، رباعي النواة.سعر الهاتف Infinix Hot 12iالهاتف Infinix Hot 12i، يباع حاليا، في بعض الأسواق، بسعر يبدأ من، 150 دولارا أمريكيا، لأقل إصدار، والذي يضم، 2 جيجا رام، مع 64 جيجا بايت.