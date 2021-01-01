مواصفات و سعر هاتف سامسونج جالاكسي A73 5G قبل إطلاقه رسميًا في مصر



سامسونج جالاكسي A73 5G سامسونج جالاكسي A73 5G

يبحث العديد من المواطنين عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A73 5G المقرر توافره في الأسواق المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة.



ويستعرض موقع “يلا بيزنس” في هذا التقرير، سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A73 5G قبل نزوله رسميًا في مصر.



سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A73 5G

يدعم الهاتف خاصية الـ NFC ، كما يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.

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بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس، وهو يأتي بأبعاد 163.7×76.1×7.6 ملم مع وزن 181 جرام .فضلًا عن ذلك فإن الهاتف الجديد يتميز بأنه يدعم مقاومة الماء والغبار بشهادة معتمدة IP67 حتى متر لمدة 30 دقيقة .الشاشةتأتي الشاشة من نوع Super AMOLED Plus، بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش.كما تدعم معدل التحديث الأعلى الـ 120Hz لإستجابة أفضل بالأخص في أثناء اللعب .الإصداراتيأتي الهاتف بإصدارين الأول بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .أما الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .ويمكن زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه مكان الشريحة الثانية .المعالجيعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 778G بتكنولوجيا الـ 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 642L وهو معالج قوي.الكاميراهناك كاميرا أمامية وتأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .أما الكاميرا الخلفية فهي رباعية، الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية تدعم المثبت البصري الـ OIS.فيما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع.ويوجد كاميرا ثالثة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو.كما أن الكاميرا الرابعة تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .البطاريةيأتي الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير مع قوة شحن 25 واط .كما ان الهاتف يأتي بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة سامسونج الـ One UI 4.1 .السعربالإضافة إلى ذلك يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية بسعر 500 دولار أي ما يعادل 9.207 جنيه تقريبًا.