تعرف على مواصفات هاتف Xiaomi Black Shark 5 الجديد .. يُشحن بالكامل في 15 دقيقة



Xiaomi Black Shark 5 Xiaomi Black Shark 5

كشفت شركة شاومي، عن مواصفات هاتف Xiaomi Black Shark 5 الجديد وهو الهاتف الذي تم تصميمه خصيصًا ليناسب الجيمنج والألعاب.



وفي هذا الإطار، يستعرض موقع “يلا بيزنس” في هذا التقرير، مواصفات هاتفXiaomi Black Shark 5 الجديد من شاومي.



مواصفات هاتفXiaomi Black Shark 5

جاء الهاتف بتصميم زجاجي لا يأتي بأي إنعكاسات، وبوزن 218 جرام تقريباً.

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كما أنه يدعم في الجانب الأسفل العلوي والسفلي زرارين يعملان كـ Triggers أثناء اللعب وإستخدام الهاتف.بالإضافة إلى ذلك فإنه يأتي بسماعات مزدوجة من نوع ستيريو، وهو متاح بالألوان الأسود والرمادي والأبيض.الشاشةأما بالنسبة للشاشة فقد حصل الهاتف على شاشة بحجم 6.61 بوصة من نوع AMOLED بدون أية حواف.كما تدعم الشاشة معدل تحديث فريمات بتردد 144 هيرتز مع خاصية HDR10+ وأخيراً Always on Display .أيضًا فهي تأتي بدرجات سطوع تصل إلى 1300nits .المعالجيعمل الهاتف بمعالج من نوع Snapdragon 870 5G ثماني النواة مع معيارية 7 نانومتر، كما يأتي بمعالج رسومي Adreno 650 .بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على رامات بسعة 8 أو 12 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 أو 128 جيجا بايت غير قابلة للزيادة.فيما يأتي الهاتف أيضًا بنظام أندرويد 11 مع واجهة الألعاب الخاصة ببلاك شارك Joy UI 13.الكاميراتشمل مواصفات هاتفXiaomi Black Shark 5 ، الكاميرا الخلفية الثُلاثية، إذ أن الأولى منهم دقتها 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/1.8 .كما أن الكاميرا الثانية ألترا وايد بدقة 13 ميجا بيكسل لإلتقاط صور بزاوية أوسع تصل لـ120 درجة مع فتحة عدسة F/2.4.في حين أن الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي كاميرا ماكرو لتصوير الأجسام الصغيرة عن قرب.بالإضافة إلى ذلك فإن الكاميرات الخلفية تدعم فلاش ليد قوي مع وضع البانوراما و HDR.أيضًا يحتوي الهاتف على الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل ، مع فتحة عدسة F/2.5، وهي تدعم تصوير فيديوهات بدقة 1080p حتى 30 فريم في الثانية.البطاريةيحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة 4650 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع حتى 120 واط .حيث ذكرت الشركة أنه يمكن شحن البطارية بنسبة 50% في زمن قدرة 5 دقائق بينما شحن البطارية بالكامل في زمن قدره 15 دقيقة.السعريبدأ سعرا لهاتف من 500 يورو.