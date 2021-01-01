بالصور.. بي إم دبليو X7 موديل 2023 الجديدة

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بي إم دبليو X7

تعتزم شركة بي إم دبليو إطلاق وحش الطرق الوعرة بي إم دبليو X7 موديل 2023 الجديدة خلال صيف هذا العام، بسعر يبدأ من 97 ألف و700 يورو، لتشعل المنافسة مع مرسيدس GLS ولاند روفر Range Rover.

وأوضحت الشركة، أن السيارة بي إم دبليو X7 حصلت على مقدمة جديدة أكثر شراسة، كما حصلت المقصورة الداخلية على قمرة قيادة رقمية، وفقا للوكالة الأنباء الألمانية.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة بي إم دبليو X7 الجديدة محركات بنزين وديزل مع تقنية المحرك الهجين المعتدل 48 فولت بقوة تتراوح من 250 كيلووات/340 حصان إلى 390 كيلووات/530 حصان.

وتتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يدفع السيارة بسرعة قصوى تتراوح بين 243 و250 كم/س ، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود بين 7.6 و 12.1 لتر / 100 كم.

المصدر: Egypt Automotive

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