خصم 15% على قطع الغيار من ميتسوبيشي .. تعرف على التفاصيل

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كشفت شركة دايموند موتورز، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل ” الفيس بوك “عن إتاحتها عرض جديد على قطع الغيار بمناسبة شهر رمضان.



عرض لمدة يوم واحد

وأوضحت الشركة، أن العرض يقدم لعملاء ميتسوبيشي خصم 15% على قطع الغيار، كما حددت أماكن و الفروع التي تتمتع بالخصم، وتتمثل في فرع “مدينة نصر، ومصر الجديدة والمهندسين”.



وأضافت، أن الشركة تتيح العرض فقط يوم الجمعة الموافق 15 إبريل 2022، وستبدأ مواعيد العمل لاستقبال عملاء ميتسوبيشي في تلك الفروع ، اعتبارا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

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مواعيد عمل فروع ميتسوبيشي خلال شهر رمضانوكانت شركة دايموند موتورز، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية عن مواعيد عمل فروع ميتسوبيشي خلال شهر رمضان المبارك .وأوضحت الشركة، أن مواعيد عمل الصيانة وقطع الغيار في مركز أبو رواش والمعادي، ستبدأ من يومي السبت والخميس في تمام الساعة الثامنة صباحًا وحتى 2.30 ظهرًا، أما مواعيد عمل المبيعات في مركز أبو رواش فستكون من الساعة 8.30 صباحا إلى 4 عصرا في شهر رمضان.وبالنسبة لمواعيد عمل المبيعات في فرع القطامية؛ فسيتم العمل بنظام الفترات الصباحية والمسائية، على أن يبدأ مواعيد الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، أما عن الفترة المسائية فستبدأ من 4 مساءا إلى 11 مساءًا.