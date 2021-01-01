خصم 15% على قطع الغيار من ميتسوبيشي .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة دايموند موتورز، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل ” الفيس بوك “عن إتاحتها عرض جديد على قطع الغيار بمناسبة شهر رمضان.
عرض لمدة يوم واحد
وأوضحت الشركة، أن العرض يقدم لعملاء ميتسوبيشي خصم 15% على قطع الغيار، كما حددت أماكن و الفروع التي تتمتع بالخصم، وتتمثل في فرع “مدينة نصر، ومصر الجديدة والمهندسين”.
وأضافت، أن الشركة تتيح العرض فقط يوم الجمعة الموافق 15 إبريل 2022، وستبدأ مواعيد العمل لاستقبال عملاء ميتسوبيشي في تلك الفروع ، اعتبارا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.
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