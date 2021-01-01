في الاسواق زيادة رسمية جديده على تويوتا ياريس هاتشباك 2022



تويوتا ياريس تويوتا ياريس

بشكل رسمي تم الإعلان عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2022 من تويوتا ياريس هاتشباك في السوق المصري، حيث ذكر وكيل تويوتا المحلي أسعار السيارة كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 345 إلى 395 ألف جنيه (زيادة 50 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 375 إلى 410 ألف جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

وتحمل فئات ياريس 2022 محرك 3 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 123 حصان و153 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للتجهيزات التي يتم تقديمها بفئات هذا الموديل فذكرتها الشركة كالتالي:فئة أولى:- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية ووسطية.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- سنسور مطر.- مصابيح هالوجين أمامية.- فرش داخلي من القماش.- مصابيح LED أمامية نهارية.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- شاشة 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- بلوتوث.- زجاج خلفي داكن.- زجاج كهربائي.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح ضبابية LED.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 15 بوصة.- سبويلر خلفي.- مرايات جانبية كهربائية.- مقعد للسائق والراكب الأمامي- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- فرش داخلي من الجلد والقماش.