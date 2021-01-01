أسعار إيجل 580 موديل 2022 بعد الزيادة

أعلنت شركة ناشيونال موتورز، الوكيل الرسمي لـ علامة DSFK الصينية، زيادة أسعار السيارة “إيجل 580” موديل 2022 السبعة راكب في السوق المحلي، والتي تنتمي لفئة الطرازات الـ SUV.
أسعار إيجل 580 موديل 2022
ارتفعت أسعار إيجل 580 موديل 2022 الفئة الأولى “Comfort” لتسجل 339.900 ألف جنيه، أما الفئة الثانية “Luxurious” فوصلت لـ 399.900 ألف جنيه
مواصفات إيجل 580 موديل 2022
تتميز السيارة الجديدة Comfort بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، يولد قوة 165 حِصانًا، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، فيما يتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك، مع العلم أن الفئة الثانية جاءت بنفس منظومة القوة.
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