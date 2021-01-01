أسعار إيجل 580 موديل 2022 بعد الزيادة

آخر الأخبارأخبار السيارات › أسعار إيجل 580 موديل 2022 بعد الزيادة

صورة الخبر: إيجل 580
إيجل 580

أعلنت شركة ناشيونال موتورز، الوكيل الرسمي لـ علامة DSFK الصينية، زيادة أسعار السيارة “إيجل 580” موديل 2022 السبعة راكب في السوق المحلي، والتي تنتمي لفئة الطرازات الـ SUV.

أسعار إيجل 580 موديل 2022
ارتفعت أسعار إيجل 580 موديل 2022 الفئة الأولى “Comfort” لتسجل 339.900 ألف جنيه، أما الفئة الثانية “Luxurious” فوصلت لـ 399.900 ألف جنيه

مواصفات إيجل 580 موديل 2022
تتميز السيارة الجديدة Comfort بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، يولد قوة 165 حِصانًا، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، فيما يتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك، مع العلم أن الفئة الثانية جاءت بنفس منظومة القوة.

وجاءت السيارة إيجل 580 Comfort مع تجهيزات خارجية من بينها جنوط مقاس 17 بوصة مع خيارين من الألوان، بالإضافة إلى مرايات كهرباء.

بينما احتوت المقصورة على كماليات داخلية ومن أبرزها عجلة قيادة متعددة المهام، زجاج حراري خلفي، شاشة ذكية مقاس 8 بوصات، نظام بلوتوث توصيل الهاتف المحمول بالسيارة، عدادات رياضية، علاوة على فرش مصنوع من خامة الجلد، مدخل USB، وراديو FM.

المصدر: Egypt Automotive

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار إيجل 580 موديل 2022 بعد الزيادة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32425

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager