أسعار إيجل 580 موديل 2022 بعد الزيادة



إيجل 580 إيجل 580

أعلنت شركة ناشيونال موتورز، الوكيل الرسمي لـ علامة DSFK الصينية، زيادة أسعار السيارة “إيجل 580” موديل 2022 السبعة راكب في السوق المحلي، والتي تنتمي لفئة الطرازات الـ SUV.



أسعار إيجل 580 موديل 2022

ارتفعت أسعار إيجل 580 موديل 2022 الفئة الأولى “Comfort” لتسجل 339.900 ألف جنيه، أما الفئة الثانية “Luxurious” فوصلت لـ 399.900 ألف جنيه



مواصفات إيجل 580 موديل 2022

تتميز السيارة الجديدة Comfort بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، يولد قوة 165 حِصانًا، مع عزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، فيما يتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك، مع العلم أن الفئة الثانية جاءت بنفس منظومة القوة.

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وجاءت السيارة إيجل 580 Comfort مع تجهيزات خارجية من بينها جنوط مقاس 17 بوصة مع خيارين من الألوان، بالإضافة إلى مرايات كهرباء.بينما احتوت المقصورة على كماليات داخلية ومن أبرزها عجلة قيادة متعددة المهام، زجاج حراري خلفي، شاشة ذكية مقاس 8 بوصات، نظام بلوتوث توصيل الهاتف المحمول بالسيارة، عدادات رياضية، علاوة على فرش مصنوع من خامة الجلد، مدخل USB، وراديو FM.