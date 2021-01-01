ما هى رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

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رخصة قيادة خاصة

يعد استخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة أمر يشغل بال المقبلين على شراء سيارة جديدة، والعديد من المواطنين لا يعرفون قيمة رسوم استخرج رخصة قيادة لأول مرة والحصول عليها.

وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها موقع “إيجيبت أتوموتيف” لقرائه ومتابعيه، نستعرض رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة، والتي جاءت كما يلي:

رسوم استخراج رخصة قيادة أول مرة
حددت المرور رسوما لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة بلغت قيمتها 1058 جنيها، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

– رسوم استمارة بيانات بـ 105 جنيهات.

-طابع شرطة بـ 15 جنيها.

– رسم اختبار إشارات بـ 10 جنيهات.

– رسم نموذج 256 لطلب الحصول على الرخصة بـ 20 جنيها.
– رسم الكشف الطبي وفصيلة الدم بـ 285 جنيها.ر

– سم ملف وحافظة لرخصة القيادة بـ 35 جنيها.

– رسم الضريبة رخصة القيادة شامل رسوم التأمين وتنمية موارد الدولة بـ 615 جنيها.

المصدر: Egypt Automotive

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