ما هى رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

يعد استخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة أمر يشغل بال المقبلين على شراء سيارة جديدة، والعديد من المواطنين لا يعرفون قيمة رسوم استخرج رخصة قيادة لأول مرة والحصول عليها.
وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها موقع “إيجيبت أتوموتيف” لقرائه ومتابعيه، نستعرض رسوم استخراج رخصة قيادة خاصة أول مرة، والتي جاءت كما يلي:
رسوم استخراج رخصة قيادة أول مرة
حددت المرور رسوما لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة بلغت قيمتها 1058 جنيها، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!