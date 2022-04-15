أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-4-2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت اوقية الذهب ثبات عالميا في بورصة المعادن في اخر ايام تعاملات البورصة الاسبوعية وتأثر سعر الذهب عالميا ، ويستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-4-2021 بداية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.



وبالرغم من الاستقرار والتراجع امس بشكل قوي إلا أن سعر الذهب لازال يسجل مستويات مرتفعه ، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1009 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس غير متضمنة المصنعية.



وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-4-2022

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سعر جرام الذهب عيار 24 (1159 جنيها)وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة الاخري استقرار خلال التعاملات الآن ليبلغ 1159 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودةسعر جرام الذهب عيار 21 ( 1009 جنيه)فيما أستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1009 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (863 جنيهًا)كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 863 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (8072 جنيه)وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8072 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35929 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليبلغ حوالي 1.159 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1973 دولار.ويستغيد سعر الذهب في مصر بعدد من العوامل الاتيه وابرزها سعر الدولار عالميا وسعر الدولار امام الجنيه المصري بالاضافة الى ان تحىك سعر اوقية الذهب عالميا