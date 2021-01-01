القمر الوردي السبت 16 أبريل .. ظاهرة فلكية ساحرة..



القمر الوردي القمر الوردي

يرصد السبت 16 أبريل، ظاهرة فلكية ساحرة، وهي "القمر الوردي"، حيث سيكون وجهه مضاءً بالكامل.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، على الرغم من أن اسم بدر أبريل يوصف بالوردي ما قد يوحي بأن لون القمر سيتغير إلى هذا اللون عند طلوعه، إلا أنك قد تشعر بخيبة أمل كبيرة لأن هذا الأمر لن يحدث، حيث أن القمر في الواقع يستمد اسمه من تزامنه مع تفتح الزهور البرية المعروفة باسم "القبس" (phlox subulata)، في بداية فصل الربيع، في أمريكا الشمالية، والتي لها لون وردي رائع، وهي من العلامات المميزة للربيع.



يظهر القمر أولا بلون ذهبي، وسيبلغ هذا البدر ذروته يوم السبت 16 أبريل، في الساعة 2:55 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيظهر كاملا حتى صباح الاثنين 18 أبريل.

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ويعرف بدر أبريل أيضا باسم "قمر الفصح الكامل" (Paschal Full Moon)، واشتقت عبارة Paschal من الكلمة اليونانية Passover والتي تعني "عيد الفصح".كما يُطلق أيضا على القمر الوردي اسم قمر العشب النابت، وقمر البيض، وقمر السمك.ويحدث البدر عندما يكون القمر على الجانب الآخر من الأرض للشمس، ما يعني أن وجهه مضاء بالكامل.