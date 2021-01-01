القمر الوردي السبت 16 أبريل .. ظاهرة فلكية ساحرة..

يرصد السبت 16 أبريل، ظاهرة فلكية ساحرة، وهي "القمر الوردي"، حيث سيكون وجهه مضاءً بالكامل.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، على الرغم من أن اسم بدر أبريل يوصف بالوردي ما قد يوحي بأن لون القمر سيتغير إلى هذا اللون عند طلوعه، إلا أنك قد تشعر بخيبة أمل كبيرة لأن هذا الأمر لن يحدث، حيث أن القمر في الواقع يستمد اسمه من تزامنه مع تفتح الزهور البرية المعروفة باسم "القبس" (phlox subulata)، في بداية فصل الربيع، في أمريكا الشمالية، والتي لها لون وردي رائع، وهي من العلامات المميزة للربيع.
يظهر القمر أولا بلون ذهبي، وسيبلغ هذا البدر ذروته يوم السبت 16 أبريل، في الساعة 2:55 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيظهر كاملا حتى صباح الاثنين 18 أبريل.
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