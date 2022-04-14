فيديو| أول رحلة لتاكسي جوي كهربائي



تاكسي جوي كهربائي تاكسي جوي كهربائي

أكملت شركة Volocopter بنجاح أول رحلة لها لأول تاكسي جوي يعمل بالكهرباء من طراز VoloCity ، والتي تدعي أنها يمكن أن تغير السفر الحضري.



أقلعت المركبة العمودية للإقلاع والهبوط ، التي تشبه طائرة عملاقة بدون طيار بها 18 دوارة ، من مطار بونتواز بالقرب من باريس ، فرنسا.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، في مقطع فيديو للرحلة ، يبدو أنه ثابت مثل طائرة هليكوبتر عادية حيث تحوم فوق الأرض لمدة دقيقة واحدة فقط قبل أن تهبط بسلاسة على العشب.

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وتهدف إلى أن يتم تشغيل التاكسي الجوي VoloCity في الوقت المناسب لتقديم خدمات الركاب في أولمبياد باريس في عام 2024.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/04/14/1210818977547896682/636x382_MP4_1210818977547896682.mp4