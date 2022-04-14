فيديو| أول رحلة لتاكسي جوي كهربائي

أكملت شركة Volocopter بنجاح أول رحلة لها لأول تاكسي جوي يعمل بالكهرباء من طراز VoloCity ، والتي تدعي أنها يمكن أن تغير السفر الحضري.
أقلعت المركبة العمودية للإقلاع والهبوط ، التي تشبه طائرة عملاقة بدون طيار بها 18 دوارة ، من مطار بونتواز بالقرب من باريس ، فرنسا.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، في مقطع فيديو للرحلة ، يبدو أنه ثابت مثل طائرة هليكوبتر عادية حيث تحوم فوق الأرض لمدة دقيقة واحدة فقط قبل أن تهبط بسلاسة على العشب.
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