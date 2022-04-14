فيديو| أول رحلة لتاكسي جوي كهربائي

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صورة الخبر: تاكسي جوي كهربائي
تاكسي جوي كهربائي

أكملت شركة Volocopter بنجاح أول رحلة لها لأول تاكسي جوي يعمل بالكهرباء من طراز VoloCity ، والتي تدعي أنها يمكن أن تغير السفر الحضري.

أقلعت المركبة العمودية للإقلاع والهبوط ، التي تشبه طائرة عملاقة بدون طيار بها 18 دوارة ، من مطار بونتواز بالقرب من باريس ، فرنسا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، في مقطع فيديو للرحلة ، يبدو أنه ثابت مثل طائرة هليكوبتر عادية حيث تحوم فوق الأرض لمدة دقيقة واحدة فقط قبل أن تهبط بسلاسة على العشب.

وتهدف إلى أن يتم تشغيل التاكسي الجوي VoloCity في الوقت المناسب لتقديم خدمات الركاب في أولمبياد باريس في عام 2024.

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/04/14/1210818977547896682/636x382_MP4_1210818977547896682.mp4

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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