تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 إبريل



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار المعدن الأصفر العالمية، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 15 من أبريل، ارتفاعا بنسبة 0.04%، وسجل سعر الأوقية 1974 دولار ، بينما استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية عند أسعار ختام الأمس .



وبحسب موقع «Gold price in Egypt» جاءت الأسعار بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، بالسوق المحلية على النحو التالي، عيار 21 نحو 1011 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 876 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 1155 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 14 نحو 674 جنيهاً، وعيار 12 نحو 578 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 8088 جنيها.



ويضاف إلى سعر الجرام بمحال الذهب والمجوهرات سعر المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، بحسب حجم وشكل كل قطعة ذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبا من سعر الجرام.

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وتشهد أسعار الذهب بشكل عام، حالة من التذبذب وعدم الاستقرار ،ترجع لعدة عوامل، أهمها تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسواق، وتغير سعر الدولار،والتضخم، وبشكل عام تتجه أسعار المعدن الأصفر غالبا نحو الارتفاع ، نظرا لاقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس، الذي يظل الملاذ الآمن، و أفضل وعاء استثماري وأهم مخزن للقيمة.ويتوقع الخبراء في مجال صناعة الذهب أن تستمر حالة الارتباك، وعدم الاستقرار في أسعار المعدن الأصفر، نظرا لاستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتغير سعر الدولار، بالإضافة إلى التضخم العالمي.