ألمانيا تدعو مواطنيها للحد من تناول اللحوم .لأول مرة في تاريخها..



اللحوم اللحوم

في حدث يعد الأول من نوعة، دعا «نيلز أنين»، وزير الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، المواطنين في بلاده إلى الحد من استهلاك اللحوم بسبب معاناة البلاد من أزمة أسعار في الغذاء جراء العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.



وقال المسؤول الألماني، في تصريحات اليوم، إنه يأكل قطعة واحدة من اللحم، مضيفا أنه لن يمنع أي شخص من أكل اللحم، لكن يجب تقليص استهلاكها، موضحا أن جزء كبير من إنتاج الحبوب في العالم يذهب إلى إنتاج علف الماشية التي تستنزف المساحات الصالحة للزراعة، ويجب على الشعب مساعدة الدولة لتدارك تلك الأزمة.



وأشار الوزير الألماني أن تقليل استهلاك اللحوم من شأنه تقليل المساحات التي تزرع لعلف الماشية، وبالتالي توفير هذه المساحات لتصلح أكثر لزراعة منتجات أخرى.

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وتعد ألمانيا من أكثر الدول التي تتعامل مع المخاوف من مشكلة الغذاء العالمية التي يشهدا المجتمع الغربي، إذ دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، حشد الجهود الدولية لمواجهة أزمة الغذاء التي توشك أن تقع جراء تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.