سيارة «ذاتية القيادة» تسير ليلاً بدون مصابيح أمامية.لم يكن أحد بداخلها..



سيارة ذاتية القيادة سيارة ذاتية القيادة

واجهت شرطة سان فرانسيسكو مشكلة غير مسبوقة مؤخرًا، عندما أوقف ضابط سيارة "ذاتية القيادة " كانت تسير ليلاً بدون مصابيح أمامية ، فقط ليكتشف أنه لم يكن هناك أحد بداخلها.



واقترب الضباط من السيارة " ذاتية القيادة" التي تديرها شركة كروز لأنها كانت تسير بدون مصابيح أمامية.



واتضح أن السيارة كانت ذاتية القيادة ، وتم تصوير لقاء ضابط الشرطة في فيلم من قبل أحد المارة ، الذي نشر اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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في الحادث، الذي تم تصويره في فيلم ، قال ضابط إنه "لا يوجد أحد بداخلها" قبل أن تنتقل السيارة إلى ما قال كروز إنه مكان أكثر أمانًا.وتقول الشركة إن مشكلة المصابيح الأمامية ناتجة عن خطأ بشري، وذلك حسب ما ذكرته شبكة " بي بي سي".تقوم شركة كروز ، المملوكة لشركة جنرال موتورز وتطور تقنية القيادة الذاتية ، باختبار المركبات ذاتية القيادة (AVs) في الولايات المتحدة.تمت مشاركة مقطع الفيديو ، الذي يظهر ضباط مرتبكين وهم يدورون حول السيارة ويحدقون عبر نافذتها لعدة دقائق ، على نطاق واسع لدرجة أن شركة كروز ، الشركة المالكة للسيارة ، ردت على حسابها الشخصي " تويتر" لشرح ما حدث.وتقول، إن السيارة ذاتية القيادة "استسلمت لمركبة الشرطة ، ثم توقفت إلى أقرب مكان آمن لموقف المرور ، كما هو مخطط لها، واتصل أحد الضباط بأفراد كروز ولم يصدر أي اقتباس"، وذلك حسب ما ذكره موقع "channelnewsasia".في اللقطات ، بينما تقوم الشرطة بتفتيش السيارة المتوقفة ، يمكن سماع أحدهم وهو يهتف ، "لا يوجد أحد فيها ، إنه مجنون!"يقول متحدث باسم الشرطة، إنه بعد أن أوقفت الشرطة السيارة ، سيطر فريق صيانة عليها.وأوضح كروز أنه تم إطفاء المصابيح الأمامية بسبب خطأ بشري.