سحور رمضان.. عجة طعمية وسلطة خضراء



عجة طعمية وسلطة خضراء عجة طعمية وسلطة خضراء

تعتبر وجبة السحور إحدى الوجبات الأساسية في شهر رمضان حيث تمد الجسم بالمزيد من الطاقة التي يحتاجها خلال ساعات الصيام الطويلة، وتشعره بالشبع وتساعده على إنجاز الكثير من المهام المختلفة خلال اليوم، ولهذا يجب اختيار وجبة سحور غنية بالعناصر الغذائية الهامة، ونستعرض في هذا التقرير طريقة عمل عجة الطعمية من خلال خطوات سهلة وبسيطة أشارت إليها الشيف إيمان عبد الرؤوف خلال حديثها مع "اليوم السابع".







طريقة عمل عجة الطعمية



المكونات



تحضير كوب كبير من عجينة الطعمية.

قد يعجبك أيضا...

بصلة واحدة مبشورة.2 فص ثوم مفروم ناعم.كوب فلفل ألوان.فلفل حار حسب الرغبة.عدد 3 بيضات.ربع كوب زيت نباتي.ربع كوب بقدونس مفروم.بهارات وتوابل "رشة ملح وفلفل أسود وبابريكا".طريقة التحضيريجب تحضير صحن عميق وإضافة المكونات السابق ذكرها تدريجياً بداية من عجينة الطعمية والبصل والفلفل والثوم المفروم، مع إضافة التوابل رشة من كل نوع لأن عجينة الطعمية متبلة من الأساس.وبعد تنفيذ الخطوة الأولى، يجب خفق البيض ثم وضعه على الخليط ثم تقليب المكونات معاً، وتحضير مقلاة غير قابلة للصق ثم وضع الزيت حتى يسخن قليلاً.وبعد ذلك يجب وضع كوب صغير من الخليط في مقلاة ساخنة و تحمير عجة الطعمية من الجانبين حتى تحصل على اللون الأصفر الداكن وفي طبق أخر يجب وضع البقدونس المفروم ثم إخراج قطع عجة الطعمية حتى تكون جاهزة و تقدم عجة الطعمية بجانب البطاطس المحمرة وسلطة الخضار في السحور للاستفادة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم طوال اليوم.