بالفيديو :العثور على مقتنيات بعد 84 عاماً من فقدها .

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت إمرأة من ولاية بنسلفانيا، وجد حفيدها مذكرات من عام 1938 قبل أكثر من عقدين من الزمن، وأن الكتاب في طريقه إلى لم شمله مع عائلة مالكه الأصلي.

وأضافت ليزا كولبو، من بلدة إيتون، أن حفيدها عثر على مفكرة تعود إلى عام 1938 في كيس قمامة تم إلقاؤه بعد تنظيف منزل قبل عدة سنوات.

وتابعت كولبو لقناة WNEP-TV قائلة: "لقد أملكها منذ سنوات. كان حفيدي في السابعة من عمره فقط ، وسيبلغ الثلاثين من العمر في أغسطس" .

وأكدت كولبو آنها فوجئت بمعرفة أن لديهما أصدقاء مشتركين، قالوا إنهم يخططون للبقاء على اتصال.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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